Ju duhen 30 sekonda për të kontrolluar shëndetin e zemrës!

Zemra e njeriut rreh edhe nuk është në trupin tonë.

Pra kjo tregon sa e fuqishme ajo është. Por, po aq e rëndësishme është të mbash zemrën e shëndetshme në mënyrë që të jetosh si duhet dhe ka disa gjëra që mund të sigurojnë se gjithçka është në rregull.

Për t’ju ndihmuar, dritare.net ju ka sjell një test ku për 30 sekonda mund të kontrolloni shëndetin tuja të zemrës.

Hapi i parë

Vendosni në një legen ujë të ftohtë dhe për t’u siguruar që është shumë i ftohtë, hidhini dhe akull. Legeni duhet të jetë aq i madh sa t’i marrë lehtësisht duart tuaja.

Hapi i dytë

Futini duar tuaja në ujin akull të ftohtë dhe mbajini aty për 30 sekonda. Kjo do t’ju ndihmojë të mësoni sesi reagon gjaku juaj kur vihet në kontakt me ujin e ftohtë.

Gishtat e kuqërremtë

Nëse gishtat tuaj bëhen të kuqërremtë, është lajm i mirë dhe do të thotë se nuk keni asnjë problem me oksigjenimin e gjakut. Zemra dhe qarkullimi i gjakut tuaj janë në rregull, informon dritare.net.

Gishtat bëhen të zbehtë

Nëse majat e gishtave bëhen të zbehtë ose me hije blu, ju keni probleme me qarkullimin e gjakut. Kjo ndodh për shkak të niveleve të ulëta të oksigjenit në qelizat e kuqe të gjakut ose sepse keni probleme me marrjen e gjakut të oksigjenuar në trup.

Në këtë rast, dritare.net ju sugjeron të përpiqeni të ngrohni dhe masazhoni zonën për ta kthyer atë në normale. Nëse nuk ndodh, shkoni te mjeku.