Juventusi do ta shesë Zhegrovën në verë

Te skuadra e Juventusit janë të zhgënjyer me Edon Zhegrovën dhe ekipi italian po mendon ta shesë sulmuesin e krahut në fund të sezonit.

“Calciomercato” ka shkruar se Zhegrova së bashku me Jonathan Davidin e Lois Opendan, janë ndër zhgënjimet më të mëdha të Juventusit këtë sezon, për të mos thënë pothuajse dështime të plota.

Pavarësisht, gjendjes fizike që ndikoi në përgatitjen e tij, thuhet se Zhegrova i ka zhgënjyer pritjet e larta të klubit nga Serie A e Italisë.

Numrat flasin vetë: 20 paraqitje, përfshirë vetëm një ndeshje si titullar, asnjë gol, asnjë asistim, gjithsej 445 minuta në fushë apo mesatarisht 20-të minuta për ndeshje.

Zhegrova pati edhe paraqitje të mira, por në klub kanë vendosur që ta nxjerrin në shitje me të përfunduar sezoni aktual pasi tashmë po vlerësojnë ofertat e mundshme.

Krahas Evertonit, thuhet se interesim për Zhegrovën ka edhe nga Ligue 1 e Francës dhe Superliga e Zvicrës për 26-vjeçarin që vitin e shkuar u transferua te Juventusi nga Lille për 20 milionë euro dhe me ekipin italian ka kontratë deri në vitin 2030

