Ka nji shqipe që tana vaktet i fal

Ka nji që veç sabah e aksham i fal

Ai edhe n’xhuma shkon

Ka nji që thot falet kur t’i bje n’men

Ka nji që veç teravit i fal

Ka nji që falet veç pej bajrami n’bajram

Ka nji që fort idhnohet kur najkush i thot që nuk asht mysliman qysh duhet me kan

E ky ktina ja shkrep:

“Ti po m’thu mu që s’jam mysliman! Un pej që e di veten tri vakte i fal.”

Ka nji që thot xhuma fali perditë

Ka nji që n’xhami vjen me lyp karrikë

Ka nji që n’xhami as at se lyp

Ka nji që s’falet po ka marak me shku n’xhami

E ka edhe asi që ka kry Medresen po s’ka lidhje me kry

Ka nji që perditë Allahun e permen

Pa ja da thot SubhanAllah, Elhamdulilah e edhe ma shpesh “bama hallall vlla”

Ka nji që thot t’shtadhetat kur t’i mrri

Kam me ba teube e me ngjeh tespih

Po veç edhe pak do qefe sa t’i kry

E se di i ngrati që egjeli s’asht puna tij

Njani mushet verem pse i thojn mysliman i ri

I ki edhe do vjet mu mush men edhe ti

Ka nji që veç me emen u met mysliman

Se mi ardh muncia qa t’munet ban

Ka nji që s’un i ban hoxhë e haxhi

Rren e shpif për ta ku a zi e ma zi

A bullin nuk e sheh te soji i tij

Ka nji që s’falet e as shkon n’xhami

E kurban pren hatri babes t’tij

Ka nji që n’Ramazan se ngjeh

A kur kryhet i Bekumi rakisë venin s’ja le

Ka nji që u shku n’Qabe po ma mirë mos t’ish shku

N’ven që mu mush men ma fort ka shkallu

Atij tjetrit fjala “Selam” udhen fort ja nxan

Se arabishtja guhen na rrezikon

A për Dubai e Abu-Dabi i pari n’ballan

Ka nji që rreth Islamit sjellet si shkitë rreth Planit t’Ahtisarit

Merr qa ja kana e len ku s’ja kana

Ka nji që perditë e sheh n’xhami po kha s’len rahat as t’ngat as kojshi

Ai tjetri man ders thu ti asht Myfti

Për moral t’grus e për burrni

A kurrë s’ka pa sexhde i shkreti ball i tij

Ai tjetri mu fal nuk falet a han e dan merret me hoxhallartë

Ka nji që thu ky s’vjen n’xhami a veç kur e sheh t’vizatun aty

Ka nji që n’xhami vjen veç me sy

Me pa kush po hin e kush po del aty

Ka nji e jep shpirtin për din e iman e tjetri i jep za a pej tij hajr nuk ka

Ka nji që beson n’Zot po thot xhenet e xhehenem nuk ka

Që i bjen si me tha zogi flutron pa krah

Ka nji që frik fes i ka hi e do me ju dha men atyne para tij

E atij tjetrit ky udhen fort ja nxan se ja kthen nermen perpara qysh u kan

Ka nji që kafja ju ka ba shpi e nuk ua man n’men emnin as thmive t’tij

Ai tjetri emnin e ka mysliman kah s’nalet tu sha din e iman

Ka nji që i vjen marre që asht mysliman e çkamos kish mu ba veç jo imam

Hoxhë Husamedin Abazi