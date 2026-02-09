Kabineti britanik mbështet kryeministrin Starmer mes thirrjeve për dorëheqjen e tij

Ministrat e lartë të kabinetit britanik u bashkuan pas kryeministrit Keir Starmer, pasi lideri i Laburistëve të Skocisë, Anas Sarwar, kërkoi që ai të japë dorëheqjen si kryeministër dhe lider i Partisë Laburiste, transmeton Anadolu.
Kjo shfaqje e koordinuar e mbështetjes erdhi ndërsa Sarwar po mbante një konferencë për shtyp të hënën, duke thënë se udhëheqja e Mbretërisë së Bashkuar “duhet të ndryshojë,” duke theksuar se “shpërqendrimi duhet të përfundojë”.
Duke folur në Skoci, Sarwar tha se vendimi për të kërkuar dorëheqjen e Starmerit “nuk është i lehtë dhe nuk është pa dhimbje”, por shtoi se prioriteti i tij është “vendi im, Skocia”.
Përgjigja erdhi me një seri deklaratash nga figura të larta qeveritare, njëra pas tjetrës, duke theksuar mandatin zgjedhor dhe duke nxitur partinë të mbetet e fokusuar në realizimin e qëllimeve.
“Keir Starmer fitoi një mandat të madh 18 muaj më parë, për pesë vjet për të zbatuar manifestin e Laburistëve që të gjithë e mbështetëm. Nuk duhet të lejojmë asgjë të na shpërqendrojë nga misioni ynë për të ndryshuar Britaninë dhe ne e mbështesim kryeministrin në këtë”, tha zëvendëskryeministri David Lammy në platformën sociale amerikane X.
Kancelarja e Thesarit, Rachel Reeves, vuri theksin mbi tregues ekonomikë si dëshmi e përparimit, duke thënë: “Rindërtimi i Britanisë merr kohë. Por falë vendimeve që kemi marrë, listat e pritjes në NHS po bien. Inflacioni po bie. Normat e interesit po bien. Kushtet për rritjen e ekonomisë janë aty. Me Keirin si kryeministrin tonë, po e kthejmë vendin”.
Sekretari i Strehimit Steve Reed tha se Starmer kishte “fituar një mandat për ndryshim,” duke shtuar: “Listat e pritjes po bien, pagat po rriten, të drejta të reja për qiradhënësit dhe pronarët me kontrata. Duhet të qëndrojmë në rrugën e duhur dhe të realizojmë ndryshimin që ky vend votoi”.
Sekretari i Mbrojtjes John Healey gjithashtu tha se publiku “pret që të vazhdojmë punën”.
Pritet që Starmer të flasë para deputetëve laburistë më vonë të hënën në mbrëmje, teksa po përpiqet të forcojë mbështetjen brenda partisë së tij, ndërsa ndodhin pasoja nga skandali i Peter Mandelsonit i lidhur me zbulime të reja nga dosjet e të dënuarit për sulme seksuale Jeffrey Epstein.