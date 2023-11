Kamionçina e BYD zbulohet përmes imazheve të patentave

Vetura e re nga BYD është zbuluar para kohe pasi u shfaq në një seri imazhesh të patentës, përpara debutimit të pritshëm vitin e ardhshëm.

I zbuluar nga Autohome, ky është vështrimi i parë i pajisjes ende të paemërtuar të BYD-së pa kamuflazh, duke zbuluar dizajnin e saj të jashtëm.

Fenerët e tij në formë C të kujtojnë gjeneratën aktuale të Ford Ranger, duke anuar një grilë me shkronjat “B-Y-D” – të ngjashme me Ranger Raptor.

Siç u tregua më parë në fotot e “fshehta”, pjesa e parme i BYD adopton formimin e zi rreth parakolpëve të tij të përparmë dhe të pasëm, harqeve të rrotave dhe anëve – të ngjashme me shumë SUV-të në shitje – ndërsa kamionçina gjithashtu përmban një çati dielli në kabinë.

Në pjesën e pasme, tani është shtuar një shirit sportiv midis pjesës së pasme të kabinës dhe pjesës së hapur të kabinës, me dritat e pasme që ndajnë një dizajn të ngjashëm me ato që gjenden në Toyota HiLux.

Tregtarët vendas kanë pohuar se vetura hibride plug-in mund të ketë një distancë vozitjeje prej 800 deri në 1,200 kilometra.

Ndërsa BYD nuk ka publikuar çmimin zyrtar për pajisjen hibride plug-in, Drive shkruan se kamionçina do mund të kushtojë më pak se 63,300 dollarë dollarë në formën bazë.