Kancelari gjerman zotohet se do të vazhdojë të furnizojë me ar’më Iz’raelin

Kancelari gjerman, Olaf Scholz, ka deklaruar se Gjermania do të vazhdojë të furnizojë me armë Izraelin, i cili vazhdon sulmet ajrore dhe tokësore në Gaza dhe Liban, transmeton Anadolu.

Gjatë debatit të Bundestagut gjerman për sulmin e 7 tetorit të vitit 2023 nga Hamasi, Scholz tha se, “Ne kemi furnizuar me armë dhe do të furnizojmë me armë. Ne kemi marrë vendime në qeveri që gjithashtu do të sigurojnë se do të ketë dërgesa të tjera në të ardhmen e afërt. Dhe atëherë do të shihni se ky ishte një vërejtje e rreme”.

Qeveria e koalicionit të udhëhequr nga Social-Demokratët, të Gjelbërit dhe Partia Gjermane e Lirë është kritikuar nga opozita kryesore Kristian-Demokrate se nuk ka bërë mjaftueshëm për Izraelin.

“Për javë dhe muaj, qeveria gjermane ka refuzuar licencat e eksportit, për shembull për municione dhe madje edhe për dërgimin e pjesëve rezervë për tanke në Izrael”, tha gjatë debatit Friedrich Merz, kreu i partisë më të madhe opozitare, Unioni Kristian-Demokrat i Gjermanisë (CDU).

Sipas tij, ka një “numër të madh kompanish në Gjermani që kanë dalë me dokumente të shkruara duke theksuar se kanë aplikuar për leje dhe nuk janë përpunuar nga qeveria federale për muaj të tërë”.

“Çfarë është kjo përveç mohimit de-fakto të licencave të eksportit”, tha Merz.

Sipas përgjigjeve nga Ministria Federale e Çështjeve Ekonomike dhe Veprimit Klimatik ndaj pyetjeve nga partia e krahut të majtë Bundnis Sahra Wagenknecht (BSW), qeveria nuk ka miratuar eksporte të armëve luftarake në Izrael midis muajve mars dhe gusht.

Në Gjermani ka një dallim midis “armëve të luftës” dhe “pajisjeve ushtarake”. Sipas ministrisë gjermane, “armët e luftës” i nënshtrohen kufizimeve të mëtejshme. Cila “pajisje ushtarake” përkufizohet gjithashtu si “armë e luftës” specifikohet në Listën e Armëve të Luftës, një aneks i Aktit të Kontrollit të Armëve të Luftës.

Para debatit, udhëheqësja e partisë BSW, Sahra Wagenknecht, postoi gjithashtu në platformën X për dërgesat e armëve në Izrael.

“Nëse qeveria gjermane dëshiron të theksojë në mënyrë të besueshme kërkesën e saj për një armëpushim dhe një zgjidhje me dy shtete, ajo nuk duhet të mbështesë më luftën e pamëshirshme të Izraelit duke miratuar dërgesat e armëve dhe më në fund duhet të shtyjë për t’i dhënë fund spirales së dhunës”, tha Wagenknecht.