Është publikuar një listë e përditësuar e kandidatëve të LDK-së për deputetë që kanë marrë më së shumti vota.

Listës i prinë kandidati i LDK’së për kryeministër, Lumir Abdixhiku, me 94 mijëe 778 vota, ndërsa pas tij vjen Doarsa Kica- Xhelili me 38 mijë vota, ndërsa e treta është Hykmete Bajrami me 35 mijë vota.

Lista vazhdon: Kujtim Shala, Avdullah Hoti, Lutfi Haziri, Anton Quni, Jehona Lushaku-Sadriu, Imri Ahmeti, Armend Zemaj, Marigona Geci, Fadil Hadërgjonaj e Besian Mustafa.