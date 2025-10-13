Kaq vota ka marrë kandidati shqiptar në Graçanicë deri më tani

Sipas rezultateve të publikuara deri më tani nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve , Lista Serbe në Graçanicë prin me një përqindje prej 68.56% të votave.
Ndërkohë, Aleanca Shqiptare me kandidatin e saj, Leutrim Ajeti, ka arritur të sigurojë 18.81% të votave, duke u pozicionuar e dyta në garë.
Këto rezultate janë aktuale dhe bazohen në votat e publikuara deri tani nga KQZ-ja, ndërsa procesi i numërimit vazhdon dhe pritet që rezultatet të përditësohen në vazhdim.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thekson se procesi po zhvillohet në mënyrë transparente dhe pa parregullsi të raportuara deri më tani.