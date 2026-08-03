Katari dhe Egjipti diskutojnë përpjekjet për uljen e tensioneve në rajon

Katari dhe Egjipti diskutojnë përpjekjet për uljen e tensioneve në rajonKryeministri dhe Ministri i Jashtëm i Katarit, Sheiku Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, dhe ministri i Jashtëm egjiptian, Badr Abdelatty, kanë zhvilluar një bisedë telefonike, gjatë së cilës kanë diskutuar përpjekjet e përbashkëta për uljen e tensioneve dhe rritjen e sigurisë e stabilitetit në rajon.
Sipas një deklarate të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Katarit, biseda u fokusua në marrëdhëniet dypalëshe të bashkëpunimit mes dy vendeve dhe në mënyrat për t’i forcuar e mbështetur ato.
Të dy ministrat shkëmbyen pikëpamje mbi zhvillimet më të fundit rajonale, veçanërisht mbi përpjekjet diplomatike dhe koordinimin e përbashkët për të reduktuar përshkallëzimin e situatës dhe për të forcuar sigurinë e stabilitetin në rajon.
Sheiku Mohammed theksoi rëndësinë e angazhimit të Shteteve të Bashkuara dhe Iranit për të qëndruar në rrugën e dialogut dhe diplomacisë, si dhe për të zbatuar atë që është rënë dakord në kuadër të memorandumit të mirëkuptimit mes dy vendeve.
Ai theksoi në veçanti nevojën për të siguruar lirinë e navigimit në Ngushticën e Hormuzit, me qëllim ruajtjen e sigurisë rajonale, mbrojtjen e arritjeve të deritanishme dhe forrimin e stabilitetit.
Kryeministri i Katarit përsëriti mbështetjen e plotë të Shtetit të Katarit për të gjitha përpjekjet që synojnë shuarjen e tensioneve dhe arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse që sjell paqe të qëndrueshme në rajon.
Kjo bisedë telefonike vjen në kuadër të koordinimit të vazhdueshëm mes Doha-s dhe Kajros për çështjet rajonale, në një kohë kur zhvillimet në Lindjen e Mesme, përfshirë ato që lidhen me zbatimin e memorandumit të mirëkuptimit mes SHBA-së dhe Iranit, mbeten në qendër të vëmendjes diplomatike.
Të dy palët theksuan rëndësinë e dialogut dhe mjeteve paqësore për zgjidhjen e çështjeve të pazgjidhura, me synimin për të hapur horizonte të reja bashkëpunimi, zhvillimi dhe prosperiteti për popujt e rajonit.
Ngushtica e Hormuzit, një rrugë detare kritike për tregtinë ndërkombëtare të energjisë, është përmendur si një element kyç për stabilitetin rajonal dhe global.