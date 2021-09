Katari u kërkon lojtarëve të vaksinohen para Kupës së Botës 2022

Nikoqirët e Kupës së Botës 2022, Katari, po përpiqen të zbatojnë vaksinimet e detyrueshme për lojtarët që shpresojnë të udhëtojnë në turneun e dhjetorit të vitit të ardhshëm.

Sipas mediumit The Athletic, autoritetet mjekësore të FIFA-s dhe Katarit janë në bisedime mbi dëshirën e këtyre të fundit për të siguruar që çdo lojtar që synon të udhëtojë në vendin e tyre të jetë i vaksinuar me dy doza.

As tifozët nuk do të jenë imunë nga masa të tilla, me qeverinë e Katarit që tashmë ka njoftuar planet për të lejuar të hyjnë në vend vetëm tifozët e vaksinuar plotësisht.

Katari nuk dëshiron ta ndjek shembullin e Ligës Premier, e cila ka shumë vaksinime në mesin e futbollistëve elitë. Vetëm tre klube kanë zbuluar detaje rreth statusit aktual të vaksinimit të lojtarëve të tyre.

Wolves pohojnë se 100 për qind e skuadrës së tyre të skuadrës së parë janë me dy doza, por për pjesën tjetër të ligës, marrja e vaksinave mendohet të jetë shumë nën mesataren e Britanisë së Madhe.

Manchester United, për shembull, ka një numër lojtarësh të cilët “nuk janë të sigurt” në lidhje me vaksinimi, sipas menaxherit Ole Gunnar Solskjaer.

FIFA i është përgjigjur dëshirave të Katarit duke përforcuar angazhimin e saj për shëndetin dhe sigurinë publike.

“Në dritën e pandemisë COVID-19, Katari, si vendi pritës, do të sigurojë masat mbrojtëse të kërkuara për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e të gjithë të përfshirëve në garë”, ka thënë një zëdhënës i FIFA-s për The Athletic.