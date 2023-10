Katër shenja paralajmëruese të arrestit kardiak që mund të ndodhin 24 orë më herët

Arrestet kardiake janë një nga urgjencat mjekësore më vdekjeprurëse që mund të pësoni. Ato ndodhin kur zemra juaj ndalon së rrahuri.

Ndryshe nga sulmet në zemër – kur rrjedhja e gjakut në organe ndërpritet – arrestet kardiake shkaktohen nga ritmet jonormale të zemrës kur sistemi elektrik i trupit nuk funksionon siç duhet.

Personi do të vdesë brenda pak minutash nëse nuk trajtohet menjëherë me CPR. Megjithatë, ka disa shenja që mund t’i dalloni përpara se të ndodhë.

“Simptomat paralajmëruese premtojnë për parashikimin e arrestit të papritur kardiak”, ka thënë Dr. Kyndaron Reinier i Sistemit Shëndetësor Cedars-Sinai në Los Angeles.

Rreth gjysma e pacientëve kanë simptoma në “orët, ditët ose javët para arrestit kardiak” – ka sqaruar tutje.

Studimi i saj, i botuar në Lancet, shikoi se sa të zakonshme ishin simptomat në pacientët me arrest kardiak dhe një grup kontrolli të pacientëve pa arrest kardiak, të cilët gjithashtu thirrën ndihmën e shpejtë.

Studiuesit hulumtuan më shumë se 1.500 të rritur në SHBA për të shikuar nëse ndonjëri mund të tregonte ndonjë shenjë.

Frymëzënia

Shenja më e zakonshme e hershme e arrestit kardiak ishte frymëzënia – e njohur në mjekësi si dispnea.

Rreth 41 për qind e pacientëve e kishin këtë shenjë, krahasuar me 22 për qind të grupit të kontrollit.

Ishte e vetmja shenjë e lidhur dukshëm me arrestet kardiake, si te meshkujt ashtu edhe te femrat – thanë studiuesit.

Dhimbje gjoksi

Dhimbja në gjoks ishte shenja e dytë më e shpeshtë, e cila preku rreth një të tretën e pacientëve, krahasuar me një të katërtën e grupit të kontrollit.

Sidoqoftë, dhimbja në gjoks ishte e lidhur ndjeshëm vetëm me arrestet kardiake te meshkujt, jo te femrat – transmeton The Sun.

Djersitja

Diaforeza – ose djersitja e tepërt – gjithashtu preku më shumë pacientë me arrest kardiak sesa urgjencat e tjera.

Rreth 12 për qind kishin simptoma, krahasuar me 8 për qind në grupin e kontrollit. Gjithashtu, u shoqërua ndjeshëm vetëm te meshkujt, jo te femrat.

Konvulsionet

Aktiviteti i ngjashëm me konvulsionet ishte gjithashtu më i zakonshëm te pacientët me arrest kardiak sesa te grupi i kontrollit. 11 për qind kishin simptoma, krahasuar me 7 për qind.

Të përzierat ose të vjellat, dobësia, marramendja dhe simptomat e barkut, ishin më të zakonshme në grupin e kontrollit.

Arresti kardiak është humbja e menjëhershme e funksionit të zemrës, frymëmarrjes dhe vetëdijes. Kjo gjendje zakonisht rezulton nga një problem në sistemin elektrik të zemrës, i cili prish veprimin e pompimit të zemrës dhe ndalon rrjedhën e gjakut në trupin tuaj.

Arresti kardiak nuk është i njëjtë sikurse një sulm në zemër (infarkti), kur bllokohet rrjedha e gjakut në një pjesë të zemrës. Sidoqoftë, një sulm në zemër ndonjëherë mund të shkaktojë një shqetësim elektrik që çon në arrest kardiak.

Nëse nuk trajtohet menjëherë, arresti kardiak mund të çojë në vdekje. Mbijetesa është e mundur me kujdes të shpejtë dhe të duhur mjekësor. Reanimacioni kardiopulmonar (CPR), duke përdorur një defibrilator – apo edhe thjesht duke bërë kompresime në gjoks – mund të përmirësojë shanset për të mbijetuar.

Shenjat dhe simptomat e arrestit kardiak janë të menjëhershme dhe drastike: Rrëzim e papritur, humbje e pulsit, ndalim i frymëmarrjes, humbje e vetëdijes.

Ndonjëherë disa shenja dhe simptoma ndodhin para shfaqjes arrestit kardiak, siç janë: pakëndshmëri në gjoks, frymëzënie, dobësi, rrahje të shpejta, palpitacione (megjithëse më së shpeshti, arresti kardiak ndodh pa shenja paralajmëruese).

Shkaktari i zakonshëm i arrestit kardiak është ritmi jonormal i zemrës (aritmia) që ndodh kur sistemi elektrik i zemrës nuk funksionon si duhet.

Sistemi elektrik i zemrës kontrollon shkallën dhe ritmin e rrahjeve të zemrës. Nëse diçka shkon keq, zemra juaj mund të rrahë shumë shpejt, shumë ngadalë ose në mënyrë të parregullt (aritmi). Shpeshherë këto aritmi janë të shkurtra dhe të padëmshme, por disa lloje mund të çojnë në arrest kardiak të papritur, raporton telegrafi.

Më së shpeshti, çrregullimi i ritmit të zemrës te arresti kardiak ndodh si pasojë e një fibriliacioni ventrikular (impulse të shpejta, të çrregullta elektrike që i bëjnë barkushet e zemrës të rrahin pa dobi, në vend që të pompojnë gjak).