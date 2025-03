KE-ja godet veturat hibrid plug-in dhe forcon testet e emetimeve të CO2

Komisioni Evropian, organi ekzekutiv i Bashkimit Evropian, ka njoftuar masa të reja më të ashpra për testimin e veturave hibride plug-in. Automjetet e prodhuara nga ky vit e tutje nuk do të lejohen të kalojnë pragun mesatar të emetimeve prej 93,6 gramësh CO2/km pa u ndëshkuar.

Automjetet hibride plug-in do t’i nënshtrohen testeve më të rrepta të emetimeve në përputhje me rregulloret e reja të publikuara nga Komisioni Evropian.

Duke filluar nga ky vit, të gjitha makinat e reja me motorë me djegie të brendshme, përfshirë hibridet, të prodhuara pas 1 janarit 2025, duhet të kenë nivele të emetimeve që nuk e tejkalojnë pragun mesatar prej 93,6 gramësh CO2/km. Ata që nuk respektojnë këtë kufizim të ri do të përballen me një gjobë prej 95 eurosh për çdo gram shtesë të emetimeve të CO2.

Megjithatë, makinat PHEV do të testohen ndryshe nga më parë, pas akuzave se këto automjete konsumojnë më shumë karburant sesa deklarojnë prodhuesit dhe se lëshojnë nivele më të larta të emetimeve të CO2. Kjo ndodh sepse shumë pronarë të këtyre makinave mbështeten kryesisht te motori me benzinë dhe neglizhojnë karikimin e baterive të tyre.

Si rezultat, testet e reja të emetimeve për veturat me motorë PHEV do të marrin parasysh dy mënyra funksionimi.

Së pari, automjetet do të testohen me bateri plotësisht të karikuara derisa ato të zbrazin. Më pas, të njëjtat makina do të drejtohen me bateri të zbrazura për të matur emetimet e CO2 nga motori me djegie të brendshme. Vlerat e emetimeve të marra nga këto teste do të peshohen duke përdorur një faktor shfrytëzimi, i cili varet nga distanca e përshkuar në modalitetin e baterisë së zbrazur.

Komisioni Evropian do ta përshtatë faktorin e shfrytëzimit për vitin 2025, në mënyrë që treguesi Euro 6e-bis të jetë në 2.200 kilometra. Në vitin 2023, faktori i shfrytëzimit u rregullua në 800 kilometra, në përputhje me standardin Euro 6e. Brenda dy vitesh, ky faktor do të përshtatet sërish, pasi distanca matëse do të rritet në 4260 kilometra.

Një shembull i testimit të emetimeve të CO2 nga një veturë hibride plug-in është testi i kryer nga Këshilli Ndërkombëtar për Transport të Pastër (ICCT). Është testuar modeli BMW X1 xDrive25e PHEV, i cili mund të përshkojë 70 kilometra në modalitetin elektrik.

Testet kanë treguar një vlerë të emetimeve të CO2 prej rreth 45 g/km, kur përdoret faktori i shfrytëzimit sipas standardeve të vitit 2023. Me matjet e reja sipas standardeve të vitit 2025, vlera e emetimeve të CO2 për të njëjtin automjet rritet në 96 g/km.