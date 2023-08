Kek me fruta të thata, i shijshëm dhe i butë si pambuk

Perberesit:

180 gr sheqer

250 gr miell

3 kokrra veze

1 gote uji me kos

1/2 gote uji me qumesht

250 gr arra/lajthi/rrush i thate

50 gr gjalp

50 ml vaj luledielli

1 pakete fryres embelsirash

1 pakete vanilje

Pergatitja:

Ne fillim rrahim vezet me sheqerin dhe vaniljen. Me pas hedhim qumeshtin, kosin, gjalpin, vajin. Ne fund shtojme miellin qe e kemi perzier me fryresin. Me pas hedhim frutat e thata qe i kemi lyer me nje grusht miell. Pasi e kemi perzier mire me spatul kuzhine, masen e hedhim ne formen e kekut qe me pare e kemi lyer me gjalp dhe pudrosur me pak miell ne menyre qe keku te dali kollaj. E pjekim ne furre te parangrohur me 180 grade per 45 minuta. Pasi eshte pjekur e leme te ftohet dhe e shijojme.