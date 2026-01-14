KEK: Njësia B1 rikthehet në operim, prodhimi i energjisë në kapacitet të plotë

Korporata Energjetike e Kosovës (KEK), ka njoftuar se nga ora 15:00, Njësia B1 është rikthyer në operim dhe aktualisht po funksionon në mënyrë të qëndrueshme, në përputhje me të gjitha parametrat teknikë dhe të sigurisë.
Sipas KEK-ut, me rikthimin e Njësisë B1, korporata tani po operon me katër njësi prodhuese, çka nënkupton kapacitet të plotë të prodhimit vendor të energjisë elektrike dhe stabilitet të sistemit elektroenergjetik në vend.
Ndalesa e përkohshme e Njësisë B1, thuhet në njoftim, kishte ardhur si pasojë e rrjedhjeve të avullit në sistemin e gypave brenda kaldajës. Problemi është adresuar përmes ndërhyrjeve teknike profesionale dhe sanimeve të planifikuara, pa rrezikuar sigurinë apo integritetin e njësisë.
Në të njëjtën kohë, KEK ka sqaruar opinionin publik se përgjegjësitë në sektorin energjetik janë të ndara me ligj. Korporata thekson se që nga viti 2013, ajo është përgjegjëse vetëm për eksploatimin e thëngjillit dhe prodhimin e energjisë elektrike dhe termike, ndërsa furnizimi i konsumatorëve të rregulluar me energji elektrike nuk është kompetencë e KEK-ut, por e kompanisë përkatëse të furnizimit.