Keku magjik vetëm me ujë

Nëse do të kishim një listë të ëmbëlsirave më të njohura e të preferuara nga të gjithë, me siguri që keku do të ishte në majë të saj.

Mund të përgatisni kek thuajse me gjithçka, kombinimet e kësaj ëmbëlsire i janë përshtatur çdo shije dhe pikërisht kjo e bën shumë popullore.

Por nga të gjitha ato që mund të keni dëgjuar e provuar, AgroWeb.org ju tregon më të veçantën.

Mos u shqetësoni edhe nëse nuk i keni të gjithë përbërësit tradicional të kekut në shtëpi, pasi ky kek magjik kërkon shumë pak prej tyre.

Emërtimi magjik vjen sepse tek lista e përbërësve të tij nuk do të gjeni, as vezë as gjalpë e as qumësht.

Prandaj nisni menjëherë me përgatitjen e tij për ta shijuar sa më parë.

Përbërësit

200 gr miell

30 gr kakao pluhur

120 gr sheqer

40 ml vaj

200 ml ujë

5 ml uthull molle

1 lugë çaji pluhur pjekje

Përgatitja

Për të nisur me përgatitjen e kësaj recete AgroWeb.org ju këshillon që të ndizni furrën në temperaturën 180 gradë C dhe ta lini të ngrohet.

Në një enë të thellë hidhni miellin, pluhurin e kakaos, sheqerin, pak kripë, pluhurin e pjekjes vajin dhe uthullën e mollës.

Përzieni mirë dhe hidhni ujin e freskët pak nga pak, duke vazhduar përzierjen me duar ose me rrahës elektrik.

Bëjeni këtë derisa të shikoni që është formuar një masë brumi e hollë dhe pa kokrriza.

Më pas përgatisni një tavë pjekje rreth 20-22 cm të mbuluar me letër pjekje dhe në të hidhni me kujdes të gjithë brumin e kekut.

Tundeni me kujdes, në mënyrë që të dalin bulëzat e ajrit që mund të kenë mbetur brenda dhe futeni në furrë.

Lëreni të piqet në temperaturë 180 gradë për 17-20 minuta, derisa të shikoni që ka marrë ngjyrë të kafenjtë.

Pasi ta nxirrni nga furra, lëreni të ftohet 10 minuta më pas mund ta hiqni nga tava e ta prisni.

Sipas dëshirës sipër mund të shtoni sheqer pluhur, copëza çokollate të grirë apo pak cokokrem.