Këshilla që nuk duhen anashkaluar për shëndetin dentar

Tashmë keni dëgjuar shumë herë se duhet të lani dhëmbët të paktën tre herë në ditë dhe të përdorni fill rregullisht, por ka disa fakte më pak të njohura rreth dietës dhe higjienës që janë të rëndësishme për shëndetin e dhëmbëve tuaj.

Këshilla që nuk duhen anashkaluar nëse doni të bëni mirë me dhëmbët:

Mos i lani dhëmbët menjëherë pas një vakti

Është shumë e lehtë të dëmtoni smaltin e dhëmbëve në këtë mënyrë, veçanërisht nëse përdorni një furçë me qime më të forta.

Menjëherë pas ngrënies, smalti i dhëmbëve bëhet pak më i butë, ndaj për këtë arsye dentistët rekomandojnë që të lani dhëmbët vetëm 30 deri në 40 minuta pas vaktit.

Kafeja nuk është miku i dhëmbëve tuaj

Të gjithë e duam kafen, por kjo nuk e ndryshon faktin që ajo nuk është e mirë për shëndetin e dhëmbëve, sidomos kur e konsumojmë me sheqer.

Është gjithashtu problematike që pimë një filxhan nga kjo pije për një kohë të gjatë. Është e qartë për ne që kafeja është bërë një ritual i tërë që e shijojmë çdo mëngjes në punë apo në kafe me miqtë, por do të ishte më mirë për dhëmbët nëse do ta pinim sa më shpejt.

Vizitorët e pishinës duhet të tregojnë kujdes

Ne nuk do t’ju themi të privoni veten nga kënaqësia e notit. Në fund të fundit, ky aktivitet është i shëndetshëm për trupin tuaj. Megjithatë, ka një problem.

Uji i pishinës përmban kimikate dezinfektuese që janë shumë të dëmshme për dhëmbët tuaj. Për këtë arsye shmangni pishinat të paktën në verë kur keni mundësi të notoni në ujë të kripur dhe të freskët.

Fasulet janë vetëm për ata me dhëmbë të shëndetshëm

Nëse keni kavitete, thuani lamtumirë fasuleve. Ky ushqim përmban një proteinë që shkakton ndarje të pakontrolluar të qelizave dhe mund të çojë në infeksione të rënda.

Mos vendosni një piercing në gjuhë

Dhëmbët dhe mishrat janë të ndjeshëm ndaj dëmtimit kur vendosni bizhuteri në gjuhën tuaj, për të mos përmendur infeksionet. Më së miri do të ishte të harroni këtë mënyrë të dekorimit të trupit tuaj.