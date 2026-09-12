Këshillat e mjekut: Si të qëndrojmë të shëndetshëm pas të 50-ave

Pothuajse gjysma e britanikëve të moshës 50 deri në 65 vjeç nuk ushtrohen mjaftueshëm, pavarësisht shqetësimit për shëndetin e tyre në të ardhmen.
Të dhënat vijnë nga një studim i organizatës Age UK, sipas të cilit 47% e të anketuarve deklarojnë se nuk kryejnë aktivitet fizik sa duhet.
Ndërkohë, 22% thonë se gjendja e tyre shëndetësore i pengon të ushtrohen, ndërsa 19% shprehen se ndihen në një gjendje fizike shumë të dobët për të nisur aktivitetin.
Edhe pse të dhënat i referohen Britanisë së Madhe, ekspertët theksojnë se një situatë e ngjashme vërehet edhe në vende të tjera, ku ritmi i lartë i jetës, puna sedentare, mungesa e kohës dhe motivimit bëhen pengesa për aktivitetin fizik.
Në këtë kuadër, Age UK ka nisur fushatën “Act Now, Age Better”, e cila synon të nxisë ndryshime të vogla në përditshmëri, që mund të sjellin përfitime të rëndësishme për shëndetin.
Mjeku i përgjithshëm Hussain Al-Zubaidi ka dhënë disa këshilla për personat mbi 50 vjeç që duan të rikthehen gradualisht në aktivitet fizik.
Bëjeni lëvizjen pjesë të përditshmëris
Sipas mjekut, lëvizja duhet të rikthehet në aktivitetet e zakonshme të ditës. Nuk është e nevojshme që çdo aktivitet fizik të zhvillohet në palestër.
Parkimi i makinës pak më larg destinacionit, përdorimi i shkallëve në vend të ashensorit apo edhe ecja gjatë një telefonate janë disa mënyra të thjeshta për të shtuar lëvizjen.
Al-Zubaidi tregon se edhe gjatë lëvizjeve të përditshme mund të shtojë pak më shumë vështirësi, për shembull duke mbajtur një çantë me peshë shtesë.
Ecni jashtë, sidomos në natyrë
Ecja mbetet një nga mënyrat më të thjeshta për të rritur aktivitetin fizik. Sipas një studimi të mëparshëm, edhe një rritje e vogël e numrit të hapave ditorë lidhet me përfitime për shëndetin kardiovaskular. Ekspertët rekomandojnë gjithashtu ecjen në ambiente të gjelbra. Disa minuta në natyrë mund të ndihmojnë në përmirësimin e humorit, uljen e stresit dhe mirëqenien mendore.
Nuk është e nevojshme të kaloni orë në palestër. Një shëtitje në lagje apo një pushim i shkurtër në park mund të jetë një fillim i mirë.
Kombinimi i aktivitetit fizik me kontaktin social mund të sjellë përfitime të dyfishta. Sipas Al-Zubaidit, aktiviteti fizik në natyrë, i shoqëruar nga miqtë apo persona të tjerë, ndihmon njëkohësisht shëndetin fizik dhe atë mendor.
Mos e nisni aktivitetin fizik me nxitim
Personat që duan të fillojnë një aktivitet të ri fizik pas moshës 40 vjeç duhet ta bëjnë këtë gradualisht. Mjeku rekomandon që fillimisht të punohet me forcën dhe fleksibilitetin, përpara se të kalohet në aktivitete më intensive. Gjithashtu, është e rëndësishme të dëgjoni sinjalet e trupit dhe të mos përpiqeni të kopjoni ritmin apo programet e personave të tjerë.
Qëllimi nuk është perfeksioni, por vazhdimësia. Aktiviteti fizik është më i lehtë për t’u ruajtur në afat të gjatë kur bëhet pjesë e përditshmërisë dhe jo një detyrim i veçuar.
“Shëndeti dhe koha që kemi në këtë fazë të jetës duhet të kujdesen që tani, sepse mund të vijë një moshë kur nuk mund t’i rikthejmë më”, është mesazhi përmbyllës i mjekut.