Këto janë punët më të paguara në Gjermani

Në asnjë grup tjetër profesioni punëtorët nuk fitojnë aq pak sa në sektorin e pastrimit. Në këtë industri, paga mesatare mujore bruto është 2,493 euro – kjo rrjedh nga të dhënat e Entit Federal të Statistikave, raportojnë mediat gjermane.

Paga e padrejtë: Ata kërkojnë paga më të larta dhe marrëveshje kolektive

Në vendin e dytë në mesin e profesioneve që fitojnë më pak janë profesionet bujqësore me një pagë mesatare prej 2531 euro.

Në vend të tretë renditen profesionet e turizmit, hotelerisë apo hotelierisë. Sipas shifrave, paga mesatare këtu është 2634 euro në muaj. Paga mesatare bruto në Gjermani është 3698 euro.

“Nëse njerëzit që luajnë një rol kyç në ruajtjen e këtij vendi punojnë dhe fitojnë mbi 1000 euro në muaj më pak se paga mesatare, atëherë nuk ka të bëjë fare me performancën e ndershme”, tha partia BSW.

Pagat janë shumë të ulëta. “Puna e vështirë nuk vlen më miliona”, shtoi ai. BSW kërkon paga më të larta dhe përdorim më të madh të marrëveshjeve kolektive.

Pastruesit në fund të shkallës së pagave

Të dhënat i referohen prillit 2023 dhe janë paga mesatare bruto me kohë të plotë, duke përjashtuar përfitimet speciale, pagesën e pushimeve dhe bonusin e Krishtlindjeve.

Sipas statistikave, më së paku kanë fituar punëtorët ndihmës në bujqësi me pagë mujore prej 2154 euro, pastruesit me 2527 euro dhe magazinierët me pagë mesatare mujore prej 2832 euro.

Kur kërkoni për pastrues shtëpi private, tarifat për orë ndryshojnë. Pastruesit e vetëpunësuar mund të rezervohen në platforma të ndryshme për rreth 13 deri në 26 euro.

Një vlerësim i saktë i pagave është më i vështirë në këtë sektor sesa për punonjësit me kohë të plotë, pasi pastrimi në familjet private shpesh bëhet në mënyrë të paligjshme.

Pilotët fitojnë më shumë se drejtuesit

Megjithatë, sipas të dhënave të Entit të Statistikave, punëtorët në sektorin e IT-së fitojnë veçanërisht mirë me një pagë mujore bruto prej 5,477 euro, pasuar nga profesionet e mësimdhënies dhe profesionale me 5,228 euro dhe programuesit teknikë dhe profesionet në fushën e ndërtimit dhe kontrollit të prodhimit. . me 5077 euro.

Pilotët janë ndër ata që fitojnë më shumë. Në vitin 2023, pilotët në Hessen fituan më shumë, me një mesatare prej 11,375 euro në muaj.

Drejtorët që kanë marrë mesatarisht 10,278 euro dhe mjekët me 8,045 euro në muaj janë gjithashtu të pozicionuar lart, njoftoi Zyra e Statistikave në Wiesbaden.

Burrat dhe gratë me një shkallë më të lartë arsimimi priren të fitojnë më shumë, raportoi zyra shtetërore.