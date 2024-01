​Këto janë shenja të hershme të problemeve të zemrës

Simptomat që prekin pjesë të tjera të trupit mund të sinjalizojnë se zemra juaj nuk po funksionon siç duhet.

Profesor Anthony Mathur, kardiolog dhe administrues i besuar i Fondacionit britanik të Qelizave të Zemrës, shpjegoi se kur zemra juaj bëhet shumë e dobët ose e ngurtësuar për të punuar siç duhet, ju përballeni me një gjendje të njohur si dështimi i zemrës.

Dështimi i zemrës do të thotë që zemra nuk është në gjendje të pompojë gjakun në trup siç duhet. Kjo gjendje nuk do të thotë që zemra juaj ka pushuar së punuari, por do të thotë që zemra juaj ka nevojë për mbështetje për të punuar më mirë.

Mathur sugjeron se këtu mund të ndërhynte terapia me qeliza staminale. Trajtimi mund të ndihmojë në përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm të zemrës.

“Një tregues i dukshëm është ndjenja e gulçimit, sidomos gjatë aktivitetit fizik, por edhe kur jeni në pushim. Një tjetër tregues kyç i dështimit të mundshëm të zemrës është një nivel i pazakontë lodhjeje dhe dobësie”, tha Mathur.

Në dështimin e zemrës, zemra mund të përballet me sfida në furnizimin e trupit me oksigjen dhe lëndë ushqyese të mjaftueshme, duke çuar në furnizim të pamjaftueshëm të gjakut në organet vitale dhe muskujt. Kjo mund të çojë në një ndjenjë dërmuese të lodhjes.

Përveç kësaj, ënjtja është një shenjë e hershme, sepse trupi mund të mbajë lëngje, duke shkaktuar ënjtje në këmbë, kyçe, këmbë ose bark. Një rrahje e parregullt ose e shpejtë e zemrës është një tjetër shenjë paralajmëruese e hershme për t’u kujdesur.

Një kollë e vazhdueshme me gjak dhe fishkëllimë mund të tregojë një grumbullim të lëngjeve në mushkëri. Njohja e hershme e këtyre shenjave është çelësi për të kërkuar ndihmë në kohë.

Një konsultim me një mjek të përgjithshëm mund të sigurojë një pasqyrë të vlefshme për shkakun themelor të simptomave përmes testeve të tilla si testet e gjakut ose skanimet e zemrës.

Mathur shpjegon se si terapia me qeliza staminale mund të përmirësojë shëndetin e përgjithshëm të zemrës.

“Terapia e qelizave staminale për dështimin e zemrës përfshin përdorimin e qelizave staminale të një personi për të përmirësuar funksionin e zemrës. Në këtë qasje, kardiologu do të merrte qeliza burimore nga palca e eshtrave ose indi dhjamor i pacientit”, tha ai.

Pasi këto qeliza të përpunohen, ato kthehen në zemër për të ndihmuar në riparimin e indeve të dëmtuara dhe për të lejuar zemrën të funksionojë normalisht. Për dështimin e zemrës, ku zemra lufton për të pompuar gjakun siç duhet, përdorimi i pemës së një personi ka avantazhe të dallueshme.

Këto qeliza burimore mund të shndërrohen në lloje të ndryshme, duke përfshirë qelizat e muskujve të zemrës. Duke bërë këtë, ata inkurajojnë zemrën të riparojë veten dhe të zhvillojë enë të reja gjaku. Qelizat staminale gjithashtu kanë veti antiinflamatore, të cilat mund të qetësojnë inflamacionin që shpesh shoqërohet me dështimin e zemrës.

Ndryshe nga transplanti i zemrës, ku një zemër e re dhuruese implantohet në trupin e pacientit, terapia me qeliza staminale paraqet një rrezik më të ulët të refuzimit. Kjo qasje e personalizuar redukton nevojën për barna duke e bërë trajtimin potencialisht më të sigurt dhe më të lehtë për t’u menaxhuar.