Këto janë ushqimet që mund të ulin rrezikun e vdekjes së parakohshme

Shtimi i më shumë frutave pa bërthamë, mollëve apo filxhanëvetë çajit në rutinën tuaj të përditshme mund të jetë çelësi për të jetuar më shëndetshëm, dhe më gjatë.
Ky është mesazhi nga një studim i ri i publikuar në Nature Food, i cili tregon se sasia dhe larmia e flavonoideve në dietën tonë mund të lidhen drejtpërdrejt me një rrezik më të ulët nga sëmundjet kronike dhe vdekja e parakohshme.
Studiues nga Queen’s University Belfast, Edith CowanUniversity në Perth, Universiteti Mjekësor i Vjenës dhe Universität Wien, ndoqën 124,805 të rritur të moshës 40 deri në 70 vjeç për më shumë se një dekadë, duke përdorur të dhënat nga Biobanka e Mbretërisë së Bashkuar.
Rezultatet e tyre sugjerojnë se njerëzit që konsumonin sasinë më të lartë dhe larmishmërinë më të madhe të ushqimeve të pasura me flavonoide kishin një rrezik 6–20 për qind më të ulët për të zhvilluar sëmundje kardiovaskulare, diabet të tipit 2, kancer, sëmundje të frymëmarrjes dhe sëmundje neurodegjenerative, dhe një rrezik më të ulët për të vdekur nga çdo shkak.
“Konsumimi ditor i rreth 500 miligramëve flavonoide lidhej me një ulje prej 16 për qind të rrezikut të vdekjes nga çdo shkak, si dhe rreth 10 për qind më pak rrezik për sëmundje kardiovaskulare, diabet të tipit 2 dhe sëmundje të frymëmarrjes,” tha në një deklaratë Benjamin Parmenter, studiues në EdithCowan University dhe bashkautor i studimit.
“Kjo është përafërsisht sasia e flavonoideve që gjenden në dy filxhanë çaj.”
Studiuesit u përqendruan jo vetëm te prania e flavonoideve në dietën e pjesëmarrësve, por edhe te larmia e nëntipave të flavonoideve që ata konsumonin. Kjo sepse tashmë dihet mirë që flavonoidet ofrojnë një gamë përfitimesh shëndetësore. Ushqimet e pasura me flavonoide përfshijnë çajin, boronicat, luleshtrydhet, portokajtë, mollët, rrushin dhe çokollatën e zezë.
Parmenter theksoi se larmia e flavonoideve të konsumuara ishte edhe më e rëndësishme sesa sasia totale.
Ata që konsumonin gamën më të gjerë të flavonoideve kishin një rrezik edhe më të ulët nga këto sëmundje, edhe kur merrnin të njëjtën sasi totale. Studimi tregon se është më mirë të konsumosh një shumëllojshmëri ushqimesh të pasura me flavonoide për të arritur marrjen e duhur, sesa të mbështetesh vetëm, për shembull, te çaji, sepse flavonoidet e ndryshme gjenden në ushqime të ndryshme.
Studiuesit vunë në dukje se, ndonëse përfitimet e marrjes së flavonoideve po bëhen gjithnjë e më të qarta, mekanizmat pse një shumëllojshmëri më e gjerë ofron mbrojtje më të madhe mbeten ende për t’u hetuar.
Megjithatë, të dhënat mbështesin idenë se një dietë e larmishme, veçanërisht me ushqime të pasura me flavonoide, mund të jetë një qasje më efektive për uljen e rrezikut nga sëmundjet kronike sesa përqendrimi vetëm te një “superushqim.”
Shkencëtari i performancës njerëzore dhe eksperti i jetëgjatësisë Mark Kovacs është dakord se flavonoidet janë thelbësore për mbrojtjen e shëndetit.
Ai i tha Newsweek se manaferrat janë ndër ushqimet më të mira që mund të shtohen në dietë për të minimizuar rrezikun e sëmundjeve kronike. Ai shpjegoi se boronicat, manaferrat dhe mjedrat janë të mbushura me polifenole, një kategori ku përfshihen edhe flavonoidet.
“Frutat pa bërthamë mbrojnë shëndetin e trurit, reduktojnë stresin oksidativ dhe mund të ngadalësojnë plakjen biologjike,” tha Kovacs.