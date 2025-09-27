Këto janë veturat në koleksionin e Mate Rimac

Në objektin e tij në Rimac Campus në Sveta Nedela, Kroaci, biznesmeni dhe vizionari kroat Mate Rimac mban një koleksion të makinave të tij, duke përfshirë disa modele interesante, duke përfshirë hipermakina të vjetra dhe të reja.
Në garazh është Volkswagen Beetle Cabriolet, “Buba” e njohur që i përket gruas së tij, dhe aty është Porsche Carrera GT e tij.
Mate zotëron gjithashtu një McLaren-Mercedes SLR fenomenale.
“E bleva sepse kisha një poster të kësaj makine kur isha fëmijë. Mendova se ishte makina më e bukur në botë. Megjithatë, frenat janë të këqija, si dhe ndërruesi i shpejtësisë. Telefonova McLaren dhe i pyeta nëse të gjitha modelet ishin po aq të këqija sa të miat”, tha Rimac për Top Gear.
Rimac zotëron gjithashtu dy BMW M3 CSL të tjera, një Volkswagen Golf MkV R32, një BMW M3 V8 dhe një BMW E30 M3.
“Kubi” ishte ëndrra e tij e fëmijërisë. Në të njëjtën hapësirë, ndodhet edhe një Porsche 911 GT3 RS 4.0, të cilin ai e mban për mikun e tij.
“Të gjithë në fabrikë mund t’i përdorin këto makina. Ndonjëherë vij dhe pyes veten se ku është një makinë. Djemtë kanë përdorur tashmë supermakina për dasma”, tha Mate.
Është interesante që Carrera GT mban targat “ZG Whooop”, që i referohet tingullit të papërpunuar dhe të paharrueshëm të kësaj makine.
Një Pininfarina Battista dhe një Aston Martin Valkyrie Spyder janë pjesë e koleksionit të tij.
“I kam sepse dua një ekzemplar të çdo makine që Rimac ka kontribuar me teknologjinë e saj. Mund të bëhet një hobi shumë i shtrenjtë”, tha Rimac me shaka.
Sigurisht, nuk duhet të harrojmë Ferrari SF90, si dhe Rimac Nevera, të cilat i sollën famë globale. Vlera e koleksionit të makinave vlerësohet në më shumë se 10 milionë euro. /