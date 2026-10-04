Lotus po përgatit rivalin e ri të superveturave moderne

Lotus po ndryshon strategjinë elektrike dhe po rikthehet te modelet hibride.
Në vitin 2028, kompania pritet të prezantojë një supermakinë të re me motor V8.
Modeli i ri pritet të marrë frymëzim nga koncepti Theory 1.
Ende nuk dihet se kush do ta furnizojë Lotus-in me motorin V8, por Mercedes-AMG përmendet si kandidati kryesor.
Motori pritet të kombinohet me një sistem hibrid dhe mund të përdorë një motor elektrik në boshtin e përparmë.
Nëse këto ide realizohen, Lotus mund të sjellë një supermakinë dukshëm më të fuqishme se Emira.