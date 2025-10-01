Këto përfitime shëndetësore nga fiqtë nuk i dinim, ja sa duhet të konsumoni për efekte ideale

Fiqtë, të freskët apo të thatë, janë një burim i pasur vitaminash, mineralesh dhe fibrash, duke i bërë një zgjedhje të shëndetshme për organizmin. Sipas Dr. Christopher Gardner nga Universiteti i Stanfordit, fiqtë janë një përbërës i shkëlqyer, por shpesh i nënvlerësuar në kuzhinë.
Vetëm një fik i freskët përmban 37 kalori dhe sasi të dobishme kaliumi, magnezi, hekuri dhe kalciumi.
Gjashtë fiq të thatë ofrojnë më shumë përqendrime të këtyre mineraleve dhe rreth 5 gram fibra, duke ndihmuar ndjeshëm në tretje dhe funksionimin e zorrëve.
Fiqtë janë gjithashtu të pasur me antioksidantë dhe fitokimikate, dhe sipas disa studimeve, ekstrakti i tyre mund të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut dhe rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak.