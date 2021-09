Këto ushqime ju ndihmojnë në jetën tuaj të përditshme

Nëse do të më duhej të zgjidhja vetëm një fjalë rreth së cilës rrotullohej jeta dhe psikologjia ime, ajo do të ishte “ushqim”. Në varësi të humorit dhe fazës sime, zakonet e mia të të ngrënit ndryshojnë. Në atë mënyrë, ju tashmë do ta dini se nuk është mirë, pasi një dietë e ekuilibruar është gjysma e fisnikërisë (së bashku me pastërtinë).

Përveç pozitiveve që ndjekin një dietë të ekuilibruar për psikologjinë, trupin dhe shëndetin tuaj , ka ushqime specifike që veprojnë në mënyrë më specifike dhe konkrete në favorin tuaj.

Çfarë dua të them me këtë? Sigurisht që sallatat dhe frutat janë fantastike për të rimbushur energjinë dhe lëndët ushqyese, por ushqimet e mëposhtme mund t’ju ndihmojnë në mënyrë të konsiderueshme në përmirësimin e energjisë, zvogëlimin e stresit dhe rritjen e funksionit të trurit tuaj.

2 ushqimet që ju ndihmojnë në jetën tuaj të përditshme

Banane kundër depresionit dhe stresit

Një banane e moderuar ka 30% të dozës së rekomanduar ditore të vitaminës B6, e cila ndihmon trurin të prodhojë serotonin. Gjithashtu ju jep triptofan, i cili lehtëson depresionin dhe ankthin.

Panxhar për një tru më të fortë

Panxhari prodhon oksid nitrik, i cili ndihmon në rritjen e qarkullimit të gjakut në të gjithë trupin dhe trurin tuaj, i cili nga ana tjetër mund të ndihmojë në zvogëlimin e rrezikut të zhvillimit të sëmundjes së Alzheimerit dhe demencës vaskulare.