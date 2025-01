Këtu është një përmbledhje e zhvillimeve më të fundit në Palestinë

Sulmet ajrore izraelite kanë vrarë të paktën 28 ​​palestinezë që nga agimi. Të paktën 15 u vranë në Jabalia, me vdekje të tjera të raportuara në Shujayea, Bureij dhe Khan Younis.



Autoriteti Palestinez pezullon transmetimin e Al Jazeeras, duke e akuzuar rrjetin për transmetimin e materialeve “mashtruese”. Al Jazeera ka dënuar më parë një “fushatë nxitëse” kundër tyre nga Fatah, i cili dominon Autoritetin Palestinez.



Ish-ministri izraelit i mbrojtjes Yoav Gallant ka dhënë dorëheqjen nga parlamenti. Ai u shkarkua nga kryeministri Netanyahu në nëntor.



Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, ka paralajmëruar Hamasin se do të intensifikojë luftimet në Gaza nëse grupi nuk i liron robërit dhe nuk ndalon gjuajtjen e predhave në Izrael.



Ushtria izraelite ka lëshuar urdhrin e fundit të evakuimit të detyruar për palestinezët në një zonë në veriperëndim të qytetit Jabalia ose do të përballen me një sulm të afërt.



UNRWA thotë se ditët e shiut të dendur e kanë bërë jetën për palestinezët e zhvendosur që jetojnë në tenda të improvizuara edhe më të tmerrshme.



Dhjetëra mijëra njerëz janë mbledhur në Urën e Galatas të Stambollit në ditën e Vitit të Ri për të shprehur solidaritetin me palestinezët në Gaza.



Drejtori i spitaleve fushore në ministrinë e shëndetësisë të Gazës i ka thënë Al Jazeera se numri i foshnjave që kanë vdekur nga të ftohtit në enklavë ditët e fundit është rritur në shtatë.



Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 45,553 palestinezë dhe ka plagosur 108,379 që nga 7 tetori 2023. Të paktën 1,139 njerëz u vranë në Izrael gjatë sulmeve të udhëhequra nga Hamasi atë ditë, dhe më shumë se 200 u zunë robër.

