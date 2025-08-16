KFOR-i italian stërvitet për evakuim mjekësor bashkë me aviacionin e task forcës amerikane

Ushtarët italianë nga Komanda Rajonale Perëndimore e misionit të KFOR-it, në koordinim të ngushtë me Aviacionin e Task Forcës së ushtrisë amerikane, kryen një stërvitje trajnimi MEDEVAC (evakuim mjekësor) në Kampin Villaggio Italia, Pejë.
Stërvitja, e mbështetur nga një helikopter UH-60 Black Hawk, simuloi evakuimet e viktimave në kushte reale. Trupat kryen stërvitje për hipjen dhe zbarkimin e viktimave gjatë operacioneve me helikopterë.
Sipas KFOR-it, një stërvitje e tillë forcon ndërveprimin dhe kohezionin midis njësive të KFOR-it dhe rrit gatishmërinë e tyre operacionale për t’iu përgjigjur emergjencave në botën reale.
“KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij – bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999 – për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme.
KFOR-i punon në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) në rolet e tyre përkatëse si reagues të sigurisë” thuhet në njoftim.