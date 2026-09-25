Ballina Lajmet Kosovë ​KFOR-i kontrollon ura dhe rrugë në Deçan

​KFOR-i kontrollon ura dhe rrugë në Deçan

Inxhinierët italianë të KFOR-it kanë kontrolluar rrugë dhe ura në Deçan për të vlerësuar kushtet e lëvizjes dhe sigurinë e itinerareve.

Sipas njoftimit të KFOR-it, pjesëtarët e Komandës Rajonale Perëndim kanë zhvilluar një seri vëzhgimesh të infrastrukturës, të enjten. Ata kanë vlerësuar gjendjen e urave dhe rrjetit rrugor, si dhe kufizimet e mundshme për qarkullim.

“Përmes këtyre aktiviteteve, KFOR-i ndjek zhvillimet në terren dhe dëshmon përkushtimin e vazhdueshëm për lirinë e lëvizjes dhe për një mjedis të sigurt për të gjithë banorët e Kosovës”, thuhet në një njoftim të misionit të NATO-s në Kosovë.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram