Khartumi i Sudanit ka nevojë “urgjente” për ndihmë mes mungesave të rënda ushqimore

Një raport i ri zbulon se 97% e familjeve në kryeqytetin sudanez po përballen me mungesë të theksuar ushqimi, ndërsa sistemi shëndetësor pothuajse ka kaluar në kolaps, muaj pas rimarrjes së qytetit nga ushtria.
Raporti, i publikuar nga Medical Teams International dhe Norwegian Church Aid, tregon se tre të katërtat e familjeve në Khartum konsumojnë më pak se 1,800 kalori në ditë. Studimi, i kryer mbi 1,250 familje dhe 70 qendra shëndetësore, konfirmon një krizë humanitare të përshkallëzuar.
Dirk Hanekom, drejtori i Norwegian Church Aid në Sudan, paralajmëroi se nëse kryeqyteti ndodhet në një situatë kaq kritike, zonat e largëta të konfliktit mund të jenë edhe më keq.
Kolaps i shërbimeve shëndetësore
Vetëm 43% e qendrave shëndetësore në Khartum vazhdojnë të funksionojnë, ndërsa vetëm 14% e grave kanë qasje në shërbime të sigurta të lindjes. Rreth 70% e qendrave nuk kanë antibiotikë, një tregues i mungesës së thellë të barnave esenciale.
Birhanu Waka, drejtori i Medical Teams International në Sudan, tha se këto të dhëna duhet të shërbejnë si udhërrëfyes në përpjekjet për të rindërtuar shërbimet shëndetësore mes “vuajtjes së paimagjinueshme”.
Luftimet e përshkallëzuara dhe situata në terren
Khartumi është rrënuar nga luftimet mes ushtrisë dhe forcave paramilitare RSF që prej prillit 2023. Edhe pse ushtria rimori kryeqytetin në mars dhe aeroporti u rihap për fluturime të brendshme në tetor, RSF vazhdon të kontrollojë pjesë të mëdha të Sudanit, përfshirë të gjithë Darfurin.
Në qytetin e Babnusa në Kordofanin Perëndimor, ku luftime të ashpra shpërthyen këtë javë, RSF dyshohet se ka ndaluar mbi 100 familje, përfshirë gra të shtatzëna dhe fëmijë, në kushte të rrezikshme. Disa prej tyre raportohet se janë rrahur.
OKB-ja paralajmëroi se Kordofani mund të përballet me valë të reja mizorish masive, me komisionerin e OKB-së për të drejtat e njeriut, Volker Turk, që tha se “historia po përsëritet”, duke iu referuar masakrave të fundit në el-Fasher.
Sipas raportimeve të bëra deputetëve britanikë, të paktën 60,000 persona u vranë në el-Fasher vetëm brenda tre javëve, ndërsa rreth 150,000 banorë ende rezultojnë të zhdukur. Imazhet satelitore tregojnë se qyteti është shndërruar në një vend të braktisur.
Bilanci i luftës dhe përpjekjet diplomatike
Numri i saktë i viktimave të luftës në Sudan mbetet i paqartë, por vlerësohet të jetë mbi 100,000, ndërsa gati 12 milionë persona janë zhvendosur. Mbi 24 milionë sudanezë përballen me uri të thellë.
Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se administrata e tij do të udhëheqë përpjekjet për t’i dhënë fund konfliktit, ndërsa Sekretari i Shtetit Marco Rubio e quajti Trump-in “i vetmi lider në botë i aftë për të zgjidhur krizën në Sudan”.
Megjithatë, bisedimet e paqes kanë ngecur, pasi RSF vazhdon sulmet pavarësisht një armëpushimi të njëanshëm, ndërsa ushtria kërkon që grupi paramilitar të tërhiqet nga zonat që ka pushtuar. /mesazhi