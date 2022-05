Kina po i “burgos” qytetarët në luftën kundër COVID-19

Disa zona në Shangai vendosën barriera metalike fundjavën e kaluar si pjesë e betejës së qytetit kundër një shpërthimi të COVID-19, në një lëvizje që tërhoqi protesta dhe zemërim nga disa banorë.

Punëtorët me veshje të bardha mbrojtëse nga koka te këmbët ngritën gardhe me tela rrjete dhe mure prej teneqeje për të bllokuar rrugët, komunitetet e banimit dhe madje edhe hyrjet e disa ndërtesave të banimit. Shumica e 25 milionë banorëve të qytetit tashmë ishin penguar të largoheshin nga shtëpitë e tyre gjatë një bllokimi njëmujor, megjithëse disa lagje që atëherë janë hapur.

Barrierat vendosen për të siguruar kontroll mbi lëvizjen dhe shpesh lënë vetëm një hyrje të vogël që mund të ruhet lehtësisht.

Barrierat janë të reja për Shangain, por janë vendosur gjatë gjithë pandemisë në qytete të tjera në të gjithë Kinën. Për shembull, në fillim të vitit 2020, disa komitete të lagjeve – shkalla më e ulët e qeverisjes vendore – ngritën mure metalike dhe gardhe në pjesë të Pekinit për të kontrolluar pikat e hyrjes në shtëpi. Wuhan, ku rastet e para të COVID-19 u raportuan në dhjetor 2019, gjithashtu ngriti barriera metalike në të gjithë qytetin.

Mënyra se si ato janë vendosur ndryshon. Ndonjëherë qeveria vendos gardhe rreth blloqeve të tëra lagjesh, duke lënë vetëm një ose dy hyrje. Në raste të tjera, ata ndërtojnë gardhe përballë komplekseve individuale të banimit.

Rrethimi është vendosur gjerësisht edhe në rajonet kufitare, duke përfshirë në Suifenhe, qytet në verilindje që kufizohet me Rusinë. Barrierat metalike atje bllokojnë rrugë të tëra.

Pse po protestojnë qytetarët në Shangai?

Shangai nuk kishte ngritur barriera metalike në një shkallë të gjerë gjatë dy vjetëve të fundit të pandemisë, duke u krenuar me masat që nuk mbështeteshin në bllokime. Kjo ndryshoi në shpërthimin e fundit, i cili udhëhiqet nga varianti shumë i transmetueshëm i Omicronit BA.2. Autoritetet qendrore detyruan një bllokim për të gjithë qytetin që i pengoi njerëzit të dilnin edhe “një këmbë jashtë derës”, sipas një slogani të përhapur gjerësisht.

Shumë banorë të Shangait ishin të mërzitur për barrierat që bllokonin hyrjet në ndërtesat e tyre të banimit dhe disa qytetarë të zemëruar qarkulluan video në internet duke protestuar. Në një video të verifikuar nga AP, banorët që largoheshin nga një ndërtesë në lagjen Xuhui të Shangait thyen një barrikadë në hyrjen e përparme dhe shkuan me zemërim në kërkim të rojës së sigurisë që ata besonin se ishte përgjegjës për vendosjen e saj.

Shangai po përdor një sistem me nivele në të cilin lagjet ndahen në tri kategori bazuar në rrezikun e transmetimit. Ata në kategorinë e parë përballen me kontrollet më të rrepta të COVID-19 dhe janë objektivi kryesor i barrierave.

Megjithatë, disa zyrtarë të lagjes në Shangai vendosën barriera në zonat që nuk janë pjesë e kategorisë më të rreptë. Një banor thirri policinë për të protestuar ndaj mbylljes së rrugëve pranë pallatit të tij, duke thënë se vendbanimi i tij nuk ishte pjesë e kategorisë së parë. Ai dhe dy banorë të tjerë në kompleksin e tij të ndërtesës u përpoqën t’i ndalonin punëtorët të ngrinin barrierat metalike, por ata u ndaluan nga një punëtor në komitetin e lagjes. Oficeri i policisë u tha banorëve se nuk kishin të drejtë të largoheshin nga banesa, sipas llogarisë së burrit, të cilën ai e postoi në WeChat.

“Kjo ndjenjë e thellë, e thellë pafuqie. Kush mund të më thotë: A ka ndonjë shpresë për këtë vend?” ai shkroi. Ai nuk pranoi të emërohej.

A do të hiqen?

Në disa raste, banorët kanë qenë të suksesshëm në protestat e tyre.

Në një kompleks apartamentesh në lagjen “Putuo” të Shangait, banorët protestuan ashpër, pasi komiteti rezidencial vendosi një bllokim U në derën e ndërtesës së tyre më 16 prill.

“Ishte shumë e papritur, pa asnjë njoftim, dhe nuk ishte vetëm ndërtesa. Çdo vend u bllokua poshtë. Ajo bllokoi çdo rrugë shpëtimi”, tha një banore e Shangait, e cila kërkoi të identifikohej vetëm me mbiemrin e saj, Zhang.

“Nëse do të kishte ndonjë aksident ose zjarr, të gjithë do të vdisnin”.

Banorët në ndërtesë thirrën policinë si dhe linjën telefonike të qytetit. Komiteti rezidencial u tërhoq dhe vendosi shirit matanë derës, por paralajmëroi banorët se shkatërrimi i shiritit do të sillte pasoja ligjore, sipas një njoftimi që komiteti u dërgoi banorëve që Zhang ia tregoi AP-së.

Në Pekin, shumë barriera u hoqën pasi qyteti kaloi pa një shpërthim të madh gjatë dy vjetëve të fundit. Tani, megjithatë, komplekset e banimit me raste pozitive po barrikadohen sërish. /koha

