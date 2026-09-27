Kisha e saposhndërruar në xhami në SHBA

Një histori gati e pabesueshme e kohërave që jetojmë
Një kishë historike që kërcënohej me prishje i është dhënë një jetë e re falë komunitetit boshnjak në Utica, New York.
Në vend që të shpenzonte 1.4 milion dollarë për ta prishur, qyteti ia shiti ndërtesën komunitetit musliman boshnjak për 1,000 dollarë.
Boshnjakët e rinovuan atë me punën e tyre dhe e shndërruan në xhami, me mbështetjen e ish-priftërinjve dhe komunitetit vendas.
Komuniteti boshnjak e rinovoi ndërtesën dhe përfundimisht shtoi një minare, duke e transformuar kishën historike dikur të braktisur në një xhami moderne plot jetë.
Sot, më shumë se një shekull e gjysmë pas ndërtimit të saj, ndërtesa historike ende i shërben qëllimit të saj origjinal – si një vendadhurimi Zotit.