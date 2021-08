Kjo është pija e duhur për lëkurë të mirë

Ky frut i pasur me vlera ushqyese, vetitë e tij i shtrin deri tek lëkura duke e bërë atë të rrëzëllejë.

Sipas të dhënave, 92 përqind e përmbajtjes së shalqinit është ujë, ndaj ky frut është ideal për hidratimin e organizmit dhe lëkurës.

Shalqini përmban vitaminat A, B6 dhe C të cilat ndihmojnë në mbajtjen e lëkurës të butë e të lëmuar. Duke përfituar nga rasti që ndodhet në treg ju sugjerojmë ta zgjeroni përdorimin e tij edhe në pijet që konsumoni. Sot ju këshillojmë që të provoni kombinimin e përkryer dhe antinflamator për lëkurëm atë me shalqi dhe kastravec. Një burim i mirë vitamine C shumë të nevojshme jo vetëm për lëkurë të mirë, por edhe për mbrojtjen e mirë të organizmit. Ndiqeni mëposhtë mënyrën e saktë të përgatitjes së këtij lëngu që do t’ju ndryshojë lëkurën në shumë pak kohë.

Përbërësit

– 120 ml ujë i fteskët

– Gjysmë kastraveci

-150 gr shalqi

-2 lugë gjelle fara chia

Përgatitja

Për të nisur me përgatitjen e këtij lëngu këshillohet të zgjidhni përbërës sa më të freskët e t’i pastroni ata si zakonisht me ujë të bollshëm. Prijini në copa të vogla dhe hidhini në një mikser si fillim ujin, kastravecin dhe shalqiun. Përzieni mirë derisa e gjithë masa të jetë shkrirë e në fund shtoni farat chia dhe trazoni edhe një herë të fundit me shpejtësi minimale.

Duke i lënë ato të fryhen 5-10 minuta tek lëngu. Më pas hidheni lëngun në një gotë dhe konsumojeni të freskët. Sipas dëshirës mund të shtoni edhe akull bë fund apo teksa e përgatisni tek mikseri. Mund ta konsumoni çdo mëngjes apo përgjatë ditës si një mënyrë për tu freskuar.