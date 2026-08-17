Kjo hebreje e emëruar në krye të katolikëve: cili ëshë misioni i saj?

Amy-Jill Levine, studiuesja e Jezuit-njeri, pati tre audienca me Papa Françeskun
Një studiuese hebreje e Dhiatës së Re, e sapozgjedhur si presidente e Shoqatës Katolike Biblike (CBA), deklaroi se një nga qëllimet e saj kryesore është të përballet me interpretimet gjoja anti-hebraike të Shkrimit të Shenjtë të Krishterë.
Profesorja Amy-Jill Levine do të shërbejë si presidente e shoqatës për vitin 2026-2027.
Duke njoftuar zgjedhjen e saj, CBA vuri në dukje se Levine ishte studiuesja e parë hebraike që dha mësim Dhiatën e Re në Institutin Papnor Biblik në Romë në vitin 2019 dhe se “qëndrimi i saj me Romën njihet më së miri nga fakti se ajo pati tre audienca me Papa Françeskun”.
Sipas një artikulli të National Catholic Reporter (NCR) që përshëndeti zgjedhjen e saj, Levine ka argumentuar se shumë anëtarë të klerit “vazhdojnë të mbështeten në komentet e fituara gjatë edukimit të tyre seminarik dekada më parë, në vend të hulumtimeve më të reja mbi kontekstet hebraike të Jezusit, farisenjve dhe Ungjijve”.
“Do të doja ta çoja këtë material më të mirë në duart e atyre që po flasin me njerëzit në seli, në duart e njerëzve në shkollat famullitare që po japin mësim studime biblike për adoleshentët ose fëmijët e vegjël, dhe ta bëja atë pjesë të përgjithshme”, tha Levine për NCR. “Kjo nuk është bërë ende.”
Raporti i NCR shpjegoi:
Levine e përshkroi veten si “një mysafire në këtë shtëpi”. Qasja e saj ndaj studimeve hebraike-kristiane nuk është të sfidojë doktrinat katolike, tha ajo, por të shqyrtojë mjedisin historik dhe njerëzor në të cilin u shfaq Krishterimi.
Për Levine-n, kjo qasje historike nuk e zvogëlon besimin katolik. Përkundrazi, tha ajo, ajo mund ta thellojë teologjinë katolike duke e marrë “me bollëk seriozisht njerëzoren e këtij personi (Jezu Krishtit) të cilin Kisha e shpall Zot”.
Sipas CBA-së:
Levine ka pasur një karrierë të shquar në akademi dhe në marrëdhëniet hebraike-të krishtera. Ajo është autore ose bashkautore e më shumë se 20 librave, përfshirë “The Misunderstood Jew: The Church and the Scandal of the Jewish Jesus” (2006), bashkautore me Marc Brettler e “The Bible With and Without Jesus: How Jews and Christians Read the Same Stories Differently (2020), i cili u vlerësua gjerësisht, dhe bashkëredaktore me Brettler e “The Jewish Annotated New Testament” (2011 dhe 2017).