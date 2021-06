Klientët zgjedhin Huawei, vlerësohet maksimalisht në platformën Gartner Peer Insights

“Në të ardhmen, ne do të kemi në fokus klientët dhe novacionin e vazhdueshëm, duke i ndihmuar të bëhen pjesë e një rrjeti tërësisht wireless. Gjithashtu jemi shumë mirënjohës për vlerësimet që marrim përmes Gartner Peer Insights.”

Huawei ka arritur të vlerësohet si Zgjedhja e Klientëve në Gartner Peer 2021 për infrastrukturën e lidhjes së rrjetit me tel dhe me valë. Si i vetmi shitës jo amerikano-verior, Huawei mori një vlerësim të lartë me 4.8 prej 5 yjesh, bazuar në 191 vlerësime dhe komente të klientëve, në platformën Gartner Peer Insights gjatë muajit mars të këtij viti.

Huawei është krenar që ka arritur të grumbullojë shumë vlerësime të larta nga konsumatorët për shkak të ofertave shumë konkurruese të rrjetit të kampusit dhe performancës së shkëlqyer në të gjithë botën. Huawei u përzgjodh si “Zgjedhja e Klientëve” në katër nga pesë segmentet e konsumatorëve për Azinë, Evropën, Lindjen e Mesme dhe Afrikën.

Në fund të muajit mars të këtij viti, të gjithë klientët nga një larmi sektorësh si financa, qeveria, transporti dhe prodhimi, kanë vlerësuar në Gartner Peer Insights zgjidhjen e Huawei CloudCampus si dhe një seri produktesh të tjera të kompanisë. Ata vlerësuan funksionalitetin e produkteve, formimin, aktivitetin dhe mirëmbajtjen (O&M), si dhe mbështetjen e shërbimit nga vetë kompania.

Reagimet mbresëlënëse të klientëve treguan vlerësim global të Huawei. Gartner Peer Insights është një platformë online e vlerësimeve dhe rishikimeve të softwareve dhe shërbimeve IT, të cilat interpretohen nga profesionistë të IT-së dhe vendimmarrës të teknologjisë.

Qëllimi është që t’i ndihmojë drejtuesit e IT-së që të marrin vendime më të zgjuara për blerjet dhe të ndihmojë ofruesit e teknologjisë që të përmirësojnë produktet e tyre duke marrë reagime objektive dhe të paanshme nga klientët e tyre. Gartner Peer Insights përfshin më shumë se 350 mijë vlerësime të verifikuara në më shumë se 355 tregje.

“Qëllimi ynë i vetëm është të sigurojmë zgjidhje dhe produkte më të mira që plotësojnë kërkesat e konsumatorëve dhe marrin aprovimin e klientit. Për këtë arsye, jemi të entuziazmuar që vlerësohemi si “Zgjedhja e Klientit” në Gartner Peer Insights 2021 për infrastrukturën e hyrjes në rrjet me tel ose nëpërmjet valëve”, u shpreh Presidenti i Rrjetit të Kampusit të Huawei, Li Xing.

“Në të ardhmen, ne do të kemi në fokus klientët dhe novacionin e vazhdueshëm, duke i ndihmuar të bëhen pjesë e një rrjeti tërësisht wireless. Gjithashtu jemi shumë mirënjohës për vlerësimet që marrim përmes Gartner Peer Insights.”