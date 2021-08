Koeman, shpresë për Barcelonën

Ky sezon do të jetë i pazakontë për Barcelonën, ndoshta edhe më i çuditshëm për shumë vite. Largimi i Lionel Messit i detyron Blaugranasit të rizbulojnë veten dhe të gjejnë mënyra të reja për të vazhduar të jenë konkurrues.

Kjo është ajo që kërkohet nëse skuadra katalunase dëshiron të vazhdojë të jetë ajo që është, një ekip që fiton tituj edhe pa lojtarin më të mirë në botë.

Në këtë ekuacion, një figurë që fiton edhe më shumë rëndësi është trajneri Ronald Koeman, i cili do të udhëheqë këtë projekt kalimtar.

Lajmi i mirë është se ai duket njeriu i përsosur për ta bërë këtë, duke treguar tashmë se nuk ka asnjë problem kur bëhet fjalë për marrjen e vendimeve dhe ai është qartë i përkushtuar ndaj klubit, shkruan Telegrafi.

Holandezi duket se ka një ide shumë të qartë se çfarë dëshiron nga skuadra e tij dhe si ta arrijë atë, siç u bë e qartë në pjesën e parë të fitores ndaj Real Sociedadit, për të cilën ai tha se ishte “Barcelona më e mirë në shumë vite”.

Duke ditur stilin e tij dhe mënyrën se si ekipi performoi me atë rast, ne mund të imagjinojmë se çfarë të presim nga kjo skuadër e re e Barcelonës.

Presioni është i panegociueshëm

Presioni i lartë në fushën e kundërshtarit është në thelbin e Barcelonës së re. Është mënyra se si ata e prezantuan veten kundër Real Sociedadit dhe ajo u kujtoi tifozëve skuadrën e Pep Guardiolas, një krah i cili e dinte se si të jetë në posedim, por edhe se çfarë duhet të bëjë pa të.

Ekipi ka punuar në këtë që nga ndeshja e parë e sezonit dhe madje Imanol Alguacil ishte i befasuar nga shkalla e punës së disa lojtarëve, e cila mund të bëhet normë.

Golat nga të gjithë

Koeman ka vendosur një sfidë për skuadrën në mënyrë që Barcelona të mos humbasë 30 ose më shumë gola të Lionel Messit në një sezon. Plani është që të gjithë të rriten.

Ai dëshiron që sulmuesit e tij të jenë më klinikë, por gjithashtu kërkon një kontribut më të madh nga mesfusha dhe mbrojtja e tij.

Bllokim në pjesën e pasme

Barcelona është forcuar në mbrojtje këtë verë dhe Koeman dëshiron që baza e ekipit të tij të ndërtohet mbi baza të forta në mënyrë që të sulmojë pa u shqetësuar për atë që mund të ndodhë më pas.

Besimi tek të rinjtë

Koeman ka treguar se nuk do të hezitojë të mbështetet te lojtarët e rinj dhe do ta bëjë këtë përsëri në 2021/22, me Yusuf Demir, Gavi dhe Nico Gonzalez që të gjithë shpresojnë të kenë një rol për të luajtur.

Rikthimi i lojtarëve

Disa nga blerjet më të mëdha nuk kanë arritur të tregojnë edhe shumë, por Koeman dëshiron që të përpiqen për të marrë më të mirën.

Ndër ata lojtarë është Philippe Coutinho, të cilin Koeman dëshiron ta rikuperojë. Braziliani është vetëm një nga ata që fiton rëndësi pa Messin në skuadër.

Gjatë gjithë para-sezonit, Koeman ka eksperimentuar me sisteme dhe formacione të ndryshme pasi dëshiron që kjo anë të jetë në gjendje të përshtatet me ide të ndryshme.

Ai dëshiron që skuadra e tij të jetë në gjendje të ndryshojë formacionin edhe në mes të lojës, kështu që ai po punon për t’i përgatitur ata për të luajtur në një 4-3-3, një 3-4-3 ose 3-5-2.