Kokainë mes bananeve dhe kafesë, zbulohet rrjeti me drejtues shqiptar në Ekuador

Një operacion i gjerë i koduar “Great Phoenix 43 Azkaban”, i zhvilluar nga Policia Kombëtare e Ekuadorit dhe Prokuroria me mbështetjen e Europolit, ka zbuluar aktivitetin e një rrjeti kriminal polako-shqiptar që dyshohet se ka trafikuar tonelata kokaine nga Amerika Latine drejt Europës.
Sipas autoriteteve ekuadoriane, organizata kriminale ka qenë aktive që prej vitit 2019 dhe lidhet me sekuestrimin e të paktën 7.5 ton kokainë, e cila transportohej drejt Holandës dhe vendeve të tjera europiane. Droga fshihej në ngarkesa të ligjshme me banane, kafe, produkte deti, dru dhe mallra të konservuara, duke përdorur metodën e njohur si “blind hook”, ku pakot e kokainës futeshin fshehurazi në kontejnerë pa dijeninë e kompanive eksportuese.
Shqiptari i dyshuar si drejtues i mafias ballkanike
Në qendër të hetimit ndodhet një shtetas shqiptar, i identifikuar me inicialet Daci P., i cili kishte edhe kartë identiteti ekuadoriane. Sipas Policisë Kombëtare, ai konsiderohet një nga drejtuesit kryesorë të organizatës dhe përfaqësuesi i mafias ballkanike në Ekuador.
Hetuesit thonë se shqiptari merrte udhëzime nga Europa dhe koordinonte logjistikën e trafikut të kokainës në territorin ekuadorian.
Për të justifikuar aktivitetin e tij, Daci P. ishte regjistruar si biznesmen në sektorin e gastronomisë dhe shërbimeve ushqimore. Megjithatë, dokumentet tatimore tregojnë se ai deklaronte mesatarisht 18.630 dollarë të ardhura mujore, ndërsa paguante më pak se 50 centë TVSH në muaj, çka ka ngritur dyshime për evazion fiskal dhe pastrim parash.
Ai rezultonte me adresë fiskale në një zonë luksoze të Samborondónit, ndërsa gjatë procesit gjyqësor mbrojtja paraqiti një tjetër banesë me kontratë qiraje verbale, e formalizuar vetëm disa orë pasi ai dhe 16 persona të tjerë u vunë nën akuzë.
Polaku me kompani bananesh dhe armë zjarri
Një tjetër figurë kyçe e rrjetit është shtetasi polak Jakimiec T., i arrestuar në qershor të këtij viti në provincën Santa Elena. Ai rezultonte me njoftim të kuq të Interpolit dhe kërkohej për ekstradim nga Polonia.
Gjatë kontrollit në banesën e tij u sekuestruan laptopë, telefona të koduar, tableta, kamera dhe armë zjarri. Sipas policisë, pajisjet përdoreshin për komunikime të koduara me organizatat kriminale ndërkombëtare.
Hetimet zbuluan gjithashtu se polaku ishte aksionar në kompaninë Techpolska, e cila kishte si objekt edhe tregtinë me shumicë të bananeve, sektor që dyshohet se përdorej për të maskuar dërgesat e kokainës drejt Europës. Pavarësisht aktivitetit të deklaruar, kompania nuk raportonte të ardhura dhe nuk kishte punonjës të regjistruar.
Lidhje me një dosje të vitit 2020
Operacioni “Azkaban” ka rikthyer në vëmendje edhe një dosje të vitit 2020, kur në portin e Guayaquil u sekuestruan 2 ton kokainë të fshehura në 28 thasë jute.
Në atë kohë u arrestuan disa shoferë dhe roje sigurie, por çështja u mbyll për mungesë provash. Sipas hetimit të ri, të njëjtët persona dyshohet se janë rikthyer si pjesë e rrjetit kriminal, duke ofruar mbështetje logjistike për trafikimin e drogës përmes porteve të Guayaquil dhe Puerto Bolívar.
Autoritetet ekuadoriane theksojnë se operacioni ka zbuluar mënyrën se si mafia ballkanike, në bashkëpunim me grupe kriminale europiane dhe lokale, ka ndërtuar një rrjet të sofistikuar për trafikimin e kokainës drejt tregjeve europiane, duke përdorur kompani fasadë, dokumentacion të rremë dhe biznese eksporti si mbulesë për aktivitetin kriminal.