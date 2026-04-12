Kolapsi nga nafta në këtë vend evropian

Një e treta e stacioneve të benzinës pa naftë, shërbimet e emergjencës pa karburant
Një e treta e stacioneve të benzinës irlandeze kanë mbetur pa karburant, policia po ndjek konvojet e cisternave të naftës dhe disa nga autostradat kryesore të vendit mbeten të mbyllura për shkak të protestave kundër rritjes së çmimeve të karburantit të shkaktuara nga lufta në Lindjen e Mesme.
“Ka 1,600 stacione benzine në Republikën e Irlandës dhe pak më shumë se një e treta e tyre tani janë jashtë stokut,” tha Kevin McParlan, drejtor i Karburanteve për Irlandën, për transmetuesin kombëtar RTÉ.
Ai paralajmëroi se kjo pjesë mund të rritet në dy të tretat deri në fund të ditës nëse autoritetet nuk sigurojnë akses në rafinerinë e vetme të naftës në vend dhe dy terminalet e naftës që protestuesit po bllokojnë.
Në pamjet e publikuara nga policia irlandeze të shtunën, më 11 prill, oficerët mund të shihen duke ndjekur kamionë cisternë që largohen nga rafineria Whitegate në Irlandën juglindore, duke sugjeruar se aksesi në objekt është siguruar të paktën pjesërisht.
Grupi Kombëtar i Koordinimit të Emergjencave i Irlandës njoftoi se furnizimet me karburant për automjetet e emergjencës ishin “nën presion në rritje”, gjë që i detyroi zjarrfikësit të braktisnin disa ndërhyrje jo kërcënuese për jetën dhe të pezullonin aktivitetet stërvitore.
Ndërkohë, dhjetëra kamionë dhe traktorë të parkuar vazhduan të bllokonin Rrugën O’Connell, një nga rrugët kryesore në qendër të Dublinit, të shtunën.
Bllokadat e ndara nga transportuesit dhe fermerët, të indinjuar nga rritja e çmimeve të naftës, paralizuan gjithashtu pjesë të mëdha të rrjetit autostradal, duke shkaktuar pesë ditë ndërprerje serioze.
McParlan shtoi se Irlanda ende ka "karburant të mjaftueshëm" sapo të rivendoset qasja në rafineri dhe terminale, duke kërkuar të qetësojë publikun duke pretenduar se situata duhet të kthehet në normalitet brenda pak ditësh.