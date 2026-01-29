Kompania e implanteve të trurit ‘Neuralink’ thotë se ka 21 pjesëmarrës të regjistruar në testimet e saj

Kompania e implanteve të trurit të Elon Musk, Neuralink, tha të mërkurën se tani ka 21 pjesëmarrës gjithsej të regjistruar në prova në mbarë botën, ndërsa plotëson dy vjet që kur filloi zyrtarisht testimin te njerëzit.
Kjo shënon një rritje nga 12 personat që kompania në shtator tha se kishin marrë çipat e saj dhe po i përdornin ato për të kontrolluar mjetet dixhitale dhe fizike përmes mendimit.
Implanti është projektuar për të ndihmuar njerëzit me gjendje të tilla si dëmtimi i palcës kurrizore.
Pacienti i parë e ka përdorur atë për të luajtur videolojëra, për të shfletuar internetin, për të postuar në mediat sociale dhe për të lëvizur kursorin në një laptop.
“Një qëllim kryesor i provave tona klinike në zgjerim është të kuptojmë më mirë këto ndryshime dhe të përmirësojmë si harduerin tonë ashtu edhe procedurën e përgjithshme për çdo pjesëmarrës”, ka thënë kompania në një deklaratë.
Neuralink filloi provat njerëzore të implantit të saj të trurit në vitin 2024 pasi adresoi shqetësimet e sigurisë të ngritura nga Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave, e cila fillimisht e kishte refuzuar kërkesën e saj në vitin 2022.
Kompania ka bërë të ditur se po punon ngushtë me organet rregullatore dhe vendet e spitaleve për t’u ofruar pajisje të përmirësuara pjesëmarrësve dhe për të ruajtur rekordin e saj aktual të zero ngjarjeve të padëshiruara serioze të lidhura me pajisjet