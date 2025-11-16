Kompania i kalon gabimisht 80 mijë euro punëtorit

Përveç 46,954 rublave (581 dollarë) që ai e dinte se i takonin si pagesë, ai gjithashtu kishte marrë një mega-bonus prej 7,112,254 rublash (87,000 dollarë)
Kur Vladimir Rychagov mori një njoftim nga aplikacioni i tij bankar në fillim të këtij viti, ai nuk mund t’u besonte syve.
Përveç 46,954 rublave (581 dollarë) që ai e dinte se i takonin si pagesë, ai gjithashtu kishte marrë një mega-bonus prej 7,112,254 rublash (87,000 dollarë).
Kishte pasur thashetheme mes kolegëve të tij se fabrika e tyre po përgatitej për një pagë të 13-të të konsiderueshme pas një viti të suksesshëm, por ai kurrë nuk e priste diçka të tillë.
Megjithatë, gëzimi i tij për të qenë milioner ishte i shkurtër, pasi ai filloi të merrte thirrje nga departamenti i kontabilitetit për t’i njoftuar se 7 milion rubla i ishin transferuar gabimisht dhe ai duhej t’i kthente. Pas kësaj, Vladimiri refuzoi të kthejë paratë.
“Pas kontrollit në internet, zbulova se nëse ishte një gabim teknik, ishte në dorën time të ktheja paratë, por nëse ishte një gabim faturimi, isha i detyruar t’i ktheja”, tha Rychagov për Channel 5. “Më vonë, mësova se ishte një gabim teknik dhe vendosa se kisha të drejtën t’i mbaja paratë”, tha ai.
Sipas dokumenteve të gjykatës të dorëzuara nga punëdhënësi i tij, paratë ishin të destinuara për të paguar pagat e 34 punonjësve, në një degë krejtësisht tjetër.
Megjithatë, për shkak të një gabimi në softuer, ato u transferuan gabimisht te Rychagov, ndaj ai ishte i detyruar t’i kthente.
Megjithatë, punëtori pretendon se fondet ishin pranuar në emër të kompanisë, jo një dege të caktuar dhe ishin listuar si “pagë” në urdhrin e pagesës, ndaj ai kishte të drejtë për t’i marrë ato.
Vladimir Rygachov pretendon se kërkesat e kompanisë për kthimin e parave u shndërruan shpejt në kërcënime. Ndaj ai përfitoi nga fati i tij dhe bleu një makinë të re e u zhvendos me familjen në një qytet tjetër.
Ndërsa ishin në rrugë për në shtëpinë e re, u ngrit një padi kundër Rygachov nga fabrika dhe llogaritë e tij bankare u bllokuan.
“U ngrit një ankese kundër meje, duke pretenduar se kisha bashkëpunuar me një kontabilist dhe kisha kryer një lloj mashtrimi ekonomik”, kujtoi Rychagov, duke shtuar se akuzat u hodhën poshtë shumë shpejt, për shkak të mungesës së provave.
Punëdhënësi nuk u dorëzua dhe filloi një betejë gjyqësore të gjatë. Gjykata e shkallës së parë dhe Apeli i dhanë të drejtë punëdhënësit. Prandaj, Rychagov ishte i detyruar të kthente 7 milionë rubla. Punëtori i fabrikës paraqiti një apel në kasacion, por vendimi origjinal u mbajt.
Por, “lufta” për 7 milionë rubla nuk ka përfunduar ende. Vladimir Rychagov apeloi vendimin në Gjykatën e Lartë, ku iu pranua për shqyrtim. Ai ende mendon se ka të drejtë dhe nuk ka plane t’i kthejë paratë.
“Llogaria ime bankare mori një depozitë prej 45,000 rublash për pagesën e pushimit për janarin. Dhe një depozitë prej 7,112,000 rublash për pagën e dhjetorit”, tha Rychagov. “Paga e dhjetorit është kredituar, plus kishte thashetheme se do të kishte një pagë të madhe të 13-të, që sugjeronte se gjithçka ishte në rregull”.
Mediet ruse tentuan të kontaktojnë punëdhënësin e për të marrë pikëpamjen e tij, por CEO i përkohshëm i kompanisë, Roman Tudachkov, ishte shumë i rezervuar në deklaratën e tij, duke thënë vetëm se kompania do të përdorë të gjitha mjetet ligjore për të zgjidhur çështjen.
“Ne nuk do të komentojmë”, tha Tudachkov. “Nuk kishte asnjë pagë të 13-të; ishte një transferim gabim. Ne kemi një urdhër gjykate; veprojmë brenda sistemit ligjor përmes departamentit tonë ligjor. Interpretimi i tij është i çuditshëm, por përsëris, do ta zgjidhim këtë përmes sistemit ligjor”.
Rasti është në mënyrë të çuditshme i ngjashëm me atë të një burri kilian, që mori aksidentalisht 286 herë pagën e tij dhe u zhduk pa gjurmë, në vend që të kthejë paratë.