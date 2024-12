Kompanitë kanadeze të lajmeve padisin OpenAI

Një grup kompanish kanadeze të lajmeve ngritën një padi kundër OpenAI, duke pretenduar se krijuesi i ChatGPT ka shkelur të drejtat e tyre të autorit dhe është pasuruar padrejtësisht në kurriz të tyre.

Kompanitë që qëndrojnë pas padisë përfshijnë Toronto Star, Korporatën Kanadeze të Transmetimeve, Globe and Mail dhe të tjerë që kërkojnë të fitojnë dëme monetare dhe të ndalojnë OpenAI-n të përdorë më tej punën e tyre.

Kompanitë e lajmeve thanë se OpenAI ka përdorur përmbajtje të fshirë nga faqet e tyre të internetit për të trajnuar modelet e mëdha gjuhësore që fuqizojnë ChatGPT, shkruajnë mediat e huaja.

Në padi ato shkruan se “në vend që të kërkojë të marrë informacionin ligjërisht, OpenAI ka zgjedhur të përvetësojë paturpësisht pronësinë e vlefshme intelektuale të kompanive dhe ta konvertojë atë për përdorimet e veta, duke përfshirë përdorime komerciale, pa pëlqim ose konsideratë”.

Siç raportohet, OpenAI po përballet gjithashtu me padi për të drejtën e autorit nga The New York Times, New York Daily News, krijuesit e YouTube dhe autorë, përfshirë komedianin Sarah Silverman.

Ndërsa OpenAI ka nënshkruar marrëveshje licencimi me botues të tillë si The Associated Press, Axel Springer dhe Le Monde, kompanitë që qëndrojnë pas padisë së re thanë se “nuk kanë marrë kurrë asnjë formë konsiderate, përfshirë pagesën.

Një zëdhënës i OpenAI tha në një deklaratë se ChatGPT përdoret nga “qindra miliona njerëz në mbarë botën për të përmirësuar jetën e tyre të përditshme, për të frymëzuar kreativitetin dhe për të zgjidhur problemet e vështira”, dhe se modelet janë “trajnuar mbi të dhënat e disponueshme publikisht, të bazuara në përdorim të drejtë dhe parimet ndërkombëtare të të drejtave të autorit”.