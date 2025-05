Konferenca e zhvilluesve të Apple mbahet më 9-13 Qershor

Kompania me shumë gjasa do të prezantojë versionet e reja iOS 19, iPadOS 19, watchOS 12, macOS 16 dhe visionOS 3. Konferenca e zhvillohet me pjesëmarrje fizike dhe virtuale.

Apple dërgoi ftesa për evenimentin e saj vjetor të zhvilluesve, Worldwide Developers Conference (WWDC), që do të mbahet në datat 9-13 Qershor.

Në këtë eveniment pritet që Apple të hedhë dritë mbi funksionalitetet më të fundit AI që ka zhvilluar. Sipas raportimeve mes funksionaliteteve do të jetë menaxhimi inteligjent i baterisë dhe një asistent virtual shëndeti.

Veçoritë AI janë lançuar gradualisht nga Apple siç janë emoji, imazhe dhe e-mail-e gjeneruar nga AI. Megjithatë një veçorive më të shumëpritura, ajo e gjenerimit të informacionit përmbledhës të njoftimeve ka ngecur.

Krahas AI, iOS 19, iPadOS 19 dhe macOS 16 pritet të sjellin ndryshime të mëdha në gjuhën e dizajnit duke ju përafruar ndërfaqes së visionOS. Një raport nga Bloomberg thotë se kompania do të rimodelojë ikonat, menutë, aplikacionet, dritaret, dhe butonët e sistemit duke thjeshtuar navigimit dhe kontrollin.