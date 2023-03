Konfirmohen 4 viktimat shqiptare nga tragjedia hekurudhore në Greqi

Në mesin e 57 viktimave nga tragjedia hekurudhore në Larisa të Greqisë, 4 prej tyre janë shqiptarë.

Konfirmimi ka ardhur nga ministria e Jashtme shqiptare përmes një njoftimi.

Viktimat janë: Ifigjenia Micka, Pavlin Bozo, Joanis Xhollas dhe Klaudia Lato.

Ndërkaq, pritet përgjigja e ADN për një tjetër shtetas shqiptar të deklaruar “i zhdukur”, Denis Ruçi.

Njoftimi i Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë

Pas komunikimit me autoritetet greke, MEPJ bën me dije se në rradhët e viktimave të aksidentit tragjik hekurodhor në Larisa konfirmohen deri më tani katër shtetas shqiptarë dhe me origjinë shqiptare:

Ifigjenia Micka

Pavlin Bozo

Joanis Xhollas

Klaudia Lato.

Pritet përgjigja e ADN për një tjetër shtetas shqiptar të deklaruar “i zhdukur” nga familja dhe policia greke.

MEPJ i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjeve të viktimave dhe uron shërim të shpejtë të gjithë të plagosurve. /euronews