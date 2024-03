Konfirmohet emri i lojtarit të parë që do të largohet në verë nga Arsenali

Arsenali thuhet se ka vendosur të lërë mbrojtësit Cedric Soares të largohet si një transferim i lirë këtë verë.

Është gazetari dhe eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano, i cili ka konfirmuar largimin e portugezit në verë.

Derisa të vijë koha që ai të largohet, Romano e kupton se Cedric do të respektojë angazhimet e tij ndaj Topçinjve në fushë.

Mbrojtësi i djathtë konsiderohet një ‘opsion kryesor’ nga disa klube evropiane, që do të thotë se është koha e duhur që ai të largohet.

Portugezi, 32 vjeç, ka luftuar për t’u vendosur në Emirates dhe nuk ka bërë ende një sërë ndeshjesh të rregullta.

Ai është shfaqur vetëm pesë herë për Arsenalin këtë sezon, me Mikel Arteta që preferon mbrojtës të tjerë në vend të tij.