Kosova për herë të parë në raportet e OSOR për softuerin me burim të hapur, kontribuon Arianit Dobroshi

Kosova është përfshirë për herë të parë në raportet e Open Source Observatory (OSOR) të Komisionit Evropian, që ofrojnë analiza dhe informacion mbi politikat dhe praktikat e përdorimit të softuerit me burim të hapur (OSS) në vendet anëtare të BE-së dhe më gjerë.
Anëtari i Bordit të Wikimedianëve të Gjuhës Shqipe, Arianit Dobroshi, ka kontribuar në mbështetjen e kërkimit për përfshirjen e Kosovës në këtë iniciativë, duke vlerësuar mundësinë që vendi të prezantohet në një platformë ndërkombëtare dhe të tregojë përparimet në transformimin dixhital dhe përdorimin e softuerit me burim të hapur.
Raporti i parë i OSOR për Kosovën nxjerr në pah zhvillimet e softuerit me burim të hapur, përfshirë mbulim të lartë të internetit edhe në zonat rurale dhe dixhitalizimin e disa shërbimeve publike përmes platformës e-Kosova.
Raporti thekson gjithashtu se Strategjia Dixhitale 2030 kërkon përdorimin e burimit të hapur për projektet e IT-së të financuara nga taksapaguesit, duke krijuar një mjedis të favorshëm për zhvillimin e ardhshëm të softuerit me burim të hapur në sektorin publik.
Megjithëse mbështetja politike për burimin e hapur mbetet e kufizuar, komuniteti i softuerit me burim të hapur në Kosovë, i përqendruar rreth organizatës FLOSSK, mbetet aktiv, duke organizuar ngjarje, menaxhuar projekte dhe kontribuar në zhvillimin e politikave publike.
Raporti i OSOR është pjesë e një serie më të gjerë që shqyrton transformimin dixhital dhe adoptimin e burimeve të hapura në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Përmes këtij raporti, OSOR synon të ofrojë një panoramë të qartë mbi progresin e vendeve dhe të nxisë ndërveprim dhe përafrim me kornizat evropiane në fushën e teknologjisë dhe inovacionit dixhital.
Lexoni raportin dhe eksploroni më shumë për gjendjen e transformimit dixhital dhe adoptimit të softuerit me burim të hapur në Kosovë dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor në OSOR.