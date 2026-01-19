KQZ sot diskuton për procesin e rinumërimit të deritashëm të vendvotimeve

Sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mbajë mbledhjen e radhës dhe në rend dite është caktuar çështja e rinumërimit.
Lajmi është bërë i ditur mëngjesin e së hënës nga Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi.
“Ju njoftoj se sot (e hënë, 19 janar 2026, ora 13:30) Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mban mbledhjen e radhës. Në rend dite është raporti nga procesi i rinumërimit të deritashëm të vendvotimeve”, njoftoi Elezi.
Rinumërimi i votave ka nxitur dyshime për manipulime. Prokuroria e Prizrenit një nga komunat ku ka pas rinumërim ka autorizuar Policinë e Kosovës për hetim.
Politikan dhe përfaqësues të shoqërisë civile kanë bërë thirrje që ketë rinumërim të plotë të votave.
Nga KQZ kanë thënë se një vendim i tillë mund të merret varësisht nga gjetjet gjatë rinumërimit në komunat ku po zhvillohet ky proces.