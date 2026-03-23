Krerët e IAEA-së dhe Rosatom-it diskutojnë situatën rreth termocentralit bërthamor iranian

Krerët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA) dhe korporatës shtetërore ruse të energjisë bërthamore Rosatom kanë diskutuar në telefon mbi situatën në termocentralin bërthamor Bushehr në Iran, transmeton Anadolu.
IAEA tha se telefonata midis drejtorit të saj të përgjithshëm, Rafael Grossi dhe atij të korporatës Rosatom, Alexey Likhachev, vjen pas “raporteve të fundit shqetësuese” në lidhje me aktivitetin ushtarak pranë termocentralit.
“Në përputhje me shtatë shtyllat e domosdoshme për sigurinë bërthamore, DG Grossi kujtoi se asnjë veprim ushtarak nuk duhet të vërë në rrezik integritetin fizik dhe sigurinë e centraleve bërthamore (NPP) dhe stafit të tyre operativ, të cilët duhet të jenë në gjendje të kryejnë punën e tyre jetësore në kushte të sigurta”, tha IAEA.
Javën e kaluar, Organizata e Energjisë Atomike e Iranit, e cituar nga agjencia e lajmeve Tasnim, tha se një predhë goditi një zonë pranë termocentralit bërthamor Bushehr.
Sulmet SHBA-Izrael ndaj Iranit filluan më 28 shkurt, me Teheranin që u hakmor përmes sulmeve të përsëritura me dronë dhe raketave që synonin Izraelin dhe vendet e Gjirit që strehonin asete ushtarake amerikane.