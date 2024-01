KRU “Prishtina” përfiton grant afër 62 milionë euro

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina”, të mërkurën ka bërë nënshkrimin e Konsulencës për Implementim e projektit për rehabilitimin e ujërave të zeza dhe ujërave të reshjeve atmosferike, raporton teve1.info

Vlera e totale e këtij granti do të jetë afër 62 milionë euro, ku 42.3 milionë do të jenë grant nga Qeveria gjermane, ndërsa 20 milionë euro do të jetë granti i Bashkimit Evropian që implementohet në kuadër të IPA 2022.

Kryeshefi ekzekutiv i KRU “Prishtina”, Arsim Fetahu, deklaroi se periudha për implementimin e këtij projekti është pesëvjeçar, ndërsa pritet të bëhet zgjidhja për komunën e Prishtinës, Fushë-Kosovës, Graçanicës dhe Obiliqit.

“Në cilësinë e kryeshefit e bëmë ceremoninë e nënshkrimit të kontratës për shërbime të implementimit projektit për shërbime konsulente lidhur me projektin e trajtimit të ujërave të zeza.

Periudha e implementimit të projektit do të jetë pesëvjeçar kurse në këtë projekt pritet të bëhet zgjidhja për katër komuna Prishtinë, Fushë-Kosovën, Graçanicën dhe Obiliqin. Është hapi i parë që fillon implementimi, pra me anë të shërbimeve konsulence dhe besoj që bashkë me konsulencën gjermane, Qeverinë e Kosovës bordin e drejtorëve po edhe të KË që ta realizojmë suksesshëm këtë projekt”, u shpreh Fetahu.

E zëvendësministri i Ekonomisë, Getuar Mjeku, tha se vlera prej 200 milionë euro për pjesën e rrjetit të kanalizimit të kolektorit dhe impiantit për trajtim të ujërave të ndotura.

“Po flasim për një grup projekte i cili do të i realizojë KRU ‘Prishtina’ si më e rëndësishmja prej kompanive në Kosovë si më e madhja dhe do të arrin vlerën 200 milionë eurove për pjesën e rrjetit të kanalizimit kolektorit dhe impiantit për trajtim të ujërave të ndotura dhe mund të jemi Kryeqyteti i fundit që realizojmë një impiant dhe ta bëjmë mënyrën më të mirë të mundshme sepse synimi është me i shërby qytetarëve edhe me mbrojt mjedisin ku jetojmë pra është një projekt shumë i rëndësishëm”, u shpreh Mjeku.