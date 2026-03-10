Kryediplomatët e Rusisë dhe Iranit diskutojnë për situatën në Lindjen e Mesme

Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergey Lavrov, në një telefonatë të martën me homologun e tij iranian, Abbas Araghchi, shkëmbeu pikëpamje lidhur me situatën në zhvillim në Lindjen e Mesme sipas Ministrisë së Jashtme ruse, transmeton Anadolu.
Ministria tha në një deklaratë se gjendja “është përkeqësuar ndjeshëm si pasojë e agresionit të paprovokuar të SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit”.
“Sergey Lavrov përsëriti qëndrimin parimor në favor të deeskalimit të shpejtë dhe kthimit të situatës në rrugën e zgjidhjes politiko-diplomatike, të cilën pala ruse është vazhdimisht e gatshme ta lehtësojë, duke marrë parasysh interesat e sigurisë së Iranit dhe fqinjëve të tij në rajon”, tha ajo.
Biseda u zhvillua një ditë pas një telefonate midis Presidentit rus Vladimir Putin dhe homologut të tij amerikan Donald Trump.
Duke komentuar raportet e medias që sugjerojnë se Trump dhe Putin mund të kenë diskutuar përpjekjet e ndërmjetësimit të Rusisë për të deeskaluar situatën në Lindjen e Mesme, zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov tha në një konferencë shtypi në Moskë se Putin, që nga fillimi i krizës, ka propozuar mundësi të ndryshme për ndërmjetësimin rus që mund të ndihmojë në uljen e tensioneve.
Tensionet u përshkallëzuan në të gjithë Lindjen e Mesme më 28 shkurt kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme në shkallë të gjerë kundër Iranit që vranë më shumë se 1.300 viktima, përfshirë Udhëheqësin Suprem Ali Khamenei.
Teherani është përgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që shënjestrojnë Izraelin, si dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete amerikane.