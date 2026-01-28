Kryediplomati turk paralajmëron kundër sulmit të SHBA-së ndaj Iranit: “Gabim të fillosh luftën përsëri”

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, paralajmëroi se një sulm i SHBA-së ndaj Iranit do të ishte “i gabuar”, duke i kërkuar Washingtonit dhe Teheranit të zgjidhin mosmarrëveshjet e tyre përmes diplomacisë, transmeton Anadolu.
Në një intervistë me Al Jazeera, Fidan bëri thirrje për bashkëpunim rajonal, ndërsa SHBA-të po vendosin asete ushtarake në Lindjen e Mesme mes tensioneve të larta me Iranin. “Është gabim të fillosh luftën përsëri”, theksoi kryediplomati turk.
Pavarësisht retorikës së përshkallëzuar midis dy kombeve, Fidan nënvizoi se një zgjidhje diplomatike mbetet e arritshme. “Irani është gati të negociojë përsëri një dosje bërthamore,” tha Fidan.
Diplomati turk këshilloi zyrtarët amerikanë që t’i adresojnë çështjet me Iranin gradualisht në vend që të kërkojnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse.
“Këshilla ime gjithmonë për miqtë amerikanë, mbyllini dosjet një nga një me Iranin. Filloni me ato bërthamore, mbylleni atë, pastaj të tjerat. Nëse i vendosni të gjitha si një paketë, do të jetë shumë e vështirë për miqtë tanë iranianë ta përvetësojnë dhe ta përpunojnë vërtet dhe ta kalojnë këtë”, tha ai.
“Dhe ndonjëherë, mund të duket poshtëruese për ta. Do të jetë shumë e vështirë ta shpjegojnë jo vetëm vetes, por edhe udhëheqjes”, deklaroi më tej Fidan.
Ai tha gjithashtu se Irani mund të zërë një “vend të përsosur” në rendin rajonal, por duhet të ndërtojë besim me vendet fqinje.
“Ata (iranianët) duhet të krijojnë besim në rajon,” tha ai duke shtuar se “Ata duhet t’i kushtojnë vëmendje mënyrës se si perceptohen nga vendet rajonale, sepse ata nuk po shkojnë askund; ne nuk po shkojmë askund”.
Fidan theksoi se pavarësisht ideologjive dhe sekteve të ndryshme, kombet rajonale duhet të bashkëpunojnë brenda sistemit të shtetit kombëtar.