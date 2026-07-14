Kryeministri bullgar: Bullgaria nuk ka vend në koalicionin e vendeve që mbështesin ushtarakisht Ukrainën

Kryeministri bullgar Rumen Radev tha sot se Bullgaria “nuk ka vend” në të ashtuquajturin koalicionin e të vullnetshmëve që mbështesin Ukrainën, duke thënë se Sofja nuk mbështet ndihmën e vazhdueshme ushtarake dhe në vend të kësaj favorizon përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund luftës, raportoi agjencia bullgare e lajmeve BTA, transmeton Anadolu.
“Nuk besoj se vendi i Bullgarisë është në koalicionin e të vullnetshmëve”, tha Radev për transmetuesin BTA. Ai tha se kishte marrë personalisht ftesë nga presidenti francez Emmanuel Macron për t’u bashkuar me samitin e së hënës në Paris, por zgjodhi të mos merrte pjesë.
“Ne nuk jemi pjesë e një koalicioni që shtyn për ndihmë të vazhdueshme financiare dhe ushtarake për Ukrainën. Ne nuk ofrojmë ndihmë të këtij lloji, sepse besoj se mënyra për të zgjidhur këtë konflikt është përmes një përpjekjeje të fortë diplomatike për t’i dhënë fund përshkallëzimit dhe jo duke e zgjatur atë me mjete ushtarake”, tha ai.
I pyetur për një iniciativë të re evropiane të mbrojtjes nga raketat balistike të shpallur në Paris, Radev tha se vendimet që ndikojnë në sigurinë kolektive të Bullgarisë merren brenda NATO-s dhe BE-së.
“Bullgaria është e përfshirë në mënyrë aktive në të gjitha këto formate, kudo që merren vendimet”, tha ai.
Koalicioni i samitit të të vullnetshmëve në Paris të hënën mblodhi rreth 25 udhëheqës nga më shumë se 30 vende pjesëmarrëse.