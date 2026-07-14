Kinezët, raketë bërthamore nga thellësitë e Paqësorit: ç’mesazhi donin t’i dërgonin dhe kujt?

Sfidat ushtarake që vijnë së bashku me ato ekonomike
Marina Kineze njoftoi se të hënën e kaluar lëshoi me sukses një raketë balistike strategjike nga një nëndetëse bërthamore drejt Oqeanit Paqësor.
Sipas një deklarate zyrtare, raketa me një kokë luftarake stërvitore goditi një zonë të paracaktuar, dhe Pekini pretendon se ishte një provë rutinë vjetore e kryer në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe se vendet përkatëse u njoftuan për lëshimin.
Edhe pse autoritetet kineze nuk e kanë zbuluar vendndodhjen e lëshimit ose llojin e raketës, informacioni i disponueshëm sugjeron se ajo u lëshua nga Deti i Verdhë ose Deti i Kinës Jugore. Zona në perëndim të Ishujve Solomon është përmendur si një objektiv i mundshëm, dhe autoritetet japoneze kanë konfirmuar se ishin informuar për provën.
Analistët nga Zona e Luftës besojnë se lëshimi pothuajse me siguri është kryer nga një nëndetëse bërthamore e klasit Tipi 094, e vetmja klasë kineze e nëndetëseve strategjike aktualisht në përdorim operativ.
Duhet të theksohet se marina e tyre ka të paktën gjashtë nëndetëse të tilla dhe se dy të tjera janë në ndërtim e sipër, ndërsa një brez i ri i klasës Tipi 096 është duke u zhvilluar dhe duhet të përfaqësojë shtyllën kurrizore të ardhshme të forcës bërthamore detare të Kinës, shkruan Tportal.
Nëndetëse të reja të fshehta po vijnë gjithashtu
Edhe pse Pekini ende nuk ka publikuar zyrtarisht të dhëna teknike ose nuk ka konfirmuar hyrjen e nëndetëses së parë në përdorim operacional, vlerësimet e inteligjencës perëndimore dhe imazhet satelitore sugjerojnë se shembulli i parë i klasës Tipi 096 është në fazat e fundit të zhvillimit dhe mund të hyjë në shërbim para fundit të dekadës. Përndryshe, ndryshimi më i madh krahasuar me klasën Tipi 094 është fshehtësia dhe mbijetesa.
Ndërsa nëndetëset Tipi 094 janë konsideruar për vite me radhë relativisht të zhurmshme krahasuar me nëndetëset e klasës Ohio të SHBA-së ose nëndetëset e klasës Borei të Rusisë, Tipi 096 është projektuar me theks në një nënshkrim akustik të reduktuar ndjeshëm. Analistët besojnë se ato do të përdorin sisteme më të përparuara të amortizimit të dridhjeve, ndërtim të ri të trupit dhe sisteme më moderne sonare, të cilat do t’i bënin nëndetëset strategjike kineze dukshëm më të vështira për t’u zbuluar.
Është vlerësuar se nëndetësja e klasës Tipi 096 do të ketë një zhvendosje nënujore prej rreth 20,000 tonësh, gjë që do ta bënte atë nëndetësen më të madhe të ndërtuar ndonjëherë në Kinë.
Dihet gjithashtu se kjo klasë anijeje do të fuqizohet nga një reaktor bërthamor që lejon autonomi praktikisht të pakufizuar, të kufizuar kryesisht nga furnizimet me ushqim dhe qëndrueshmëria psikofizike e ekuipazhit.
Megjithatë, e panjohura më e madhe gjatë lëshimit lidhet me raketën e përdorur, dhe kanalet zyrtare ushtarake kineze përmendin si JL-2 më të vjetër ashtu edhe JL-3 më të ri. Pentagoni vlerëson se JL-2 ka një rreze veprimi prej rreth 7,200 kilometrash, ndërsa JL-3 mund të godasë objektiva afërsisht 10,000 kilometra larg.
Të dyja raketat mund të mbajnë koka bërthamore të shumëfishta me rreze veprimi të synueshme në mënyrë të pavarur (MIRV), gjë që rrit shumë aftësinë e tyre të pengimit. /tesheshi